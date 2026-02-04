Xét xử nhóm buôn lậu hơn nửa tấn vàng qua biên giới

Sáng 4-2, Tòa án nhân dân TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử nhóm bị cáo với cáo buộc buôn lậu hơn 546kg vàng qua biên giới, trị giá hơn 1.200 tỷ đồng.

Theo hồ sơ vụ án, lợi dụng chênh lệch giá vàng nguyên liệu trong nước cao, giá vàng nguyên liệu tại Trung Quốc thấp hơn, từ ngày 2-9-2024 đến ngày 2-12-2024, bị cáo Trần Thị Hoàn đã thỏa thuận với đối tượng có tên là “Bà Béo” (quốc tịch Trung Quốc) và Phạm Tuấn Hải (cựu Giám đốc Công ty TNHH Kinh doanh thương mại và dịch vụ Thăng Long) buôn lậu vàng nguyên liệu từ Trung Quốc qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai về Việt Nam tiêu thụ mà không có giấy phép do Ngân hàng Nhà nước cấp, với tổng số lượng hơn 546kg, trị giá hơn 1.208 tỷ đồng.

Trong đó, Trần Thị Hoàn mua của “Bà Béo” hơn 97kg vàng, trị giá hơn 208 tỷ đồng, mua của Phạm Tuấn Hải 449kg vàng, trị giá hơn 999 tỷ đồng, hưởng lợi số tiền 100 triệu đồng.

Hội đồng xét xử tại phiên tòa

Sáng nay, Trần Thị Hoàn (chủ cửa hàng vàng Hoàn Huế ở phường Cốc Lếu, Lào Cai) và Phạm Tuấn Hải cùng 6 người là nhân viên Công ty Hoàn Huế và lao động tự do bị Tòa án nhân dân TP Hà Nội xét xử về tội “Buôn lậu”.

Cùng vụ án, 3 người của Công ty Vàng Việt Nam bị truy tố tội “Vi phạm về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” là Trần Như My (Chủ tịch HĐQT), Phùng Thị Thuyết (Phó Tổng Giám đốc) và Nguyễn Thị Hợp (Kế toán trưởng).

Thương vụ buôn lậu vàng quy mô lớn xảy ra năm 2024, khi chênh lệch giá vàng giữa Việt Nam và thế giới cao trong khi nhu cầu mua vàng ở trong nước lớn.

Đại diện viện kiểm sát tại phiên tòa

Trong vụ án, nhân vật “Bà Béo” người Trung Quốc được xác định nhập cảnh vào Việt Nam khoảng tháng 9-2024 và tìm đến cửa hàng của Trần Thị Hoàn để bán vàng rồi cho số điện thoại.

Một thời gian sau, "Bà Béo" chủ động liên hệ với Trần Thị Hoàn, giới thiệu có nguồn vàng nguyên liệu, hàm lượng 99,99%, cần bán lại với giá rẻ hơn thị trường. Hoàn đồng ý, thỏa thuận liên hệ qua ứng dụng Wechat báo số lượng, đơn giá, phương thức giao nhận, thanh toán. Chốt đơn xong, "Bà Béo" sẽ thuê người chuyển vàng lậu qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai về Việt Nam giao cho Hoàn. Người vận chuyển được hưởng lợi 250.000 đồng/kg vàng.

Các bị cáo tại phiên tòa

Sau khi nhận vàng, nhân viên tiệm vàng Hoàn Huế sẽ kiểm tra, cân, chụp hình số lượng, gửi tin nhắn thông báo cho Trần Thị Hoàn biết. Theo yêu cầu của Trần Thị Hoàn, nếu bề mặt thỏi vàng còn chữ viết, ký hiệu, thể hiện nguồn gốc nước ngoài thì nhân viên dùng đèn khò, tác động nhiệt lên bề mặt để xóa, rồi cắt nhỏ, bán cho khách hàng ở Hà Nội để hưởng lợi.

Ngoài giao dịch vàng với "Bà Béo", Trần Thị Hoàn còn móc nối với Phạm Tuấn Hải, để mua vàng tại Trung Quốc, nhập lậu về Việt Nam bán cho mình. Để có nguồn hàng, Hải mua của một người Trung Quốc tên là Châu rồi tổ chức tuồn về nước.

Cơ quan điều tra đã đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phối hợp ủy thác cho cơ quan công tố cùng cấp của Trung Quốc xác minh nhân thân, vai trò, hành vi của "Bà Béo" và những công dân Trung Quốc liên quan nhưng đến nay chưa có kết quả.

ĐỖ TRUNG