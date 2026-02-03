Triệt phá đường dây lô đề quy mô lớn, giao dịch hơn 20 tỷ đồng

Ngày 3-2, Công an TP Đà Nẵng cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) vừa triệt xóa một đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức lô đề với quy mô lớn, giao dịch trên 20 tỷ đồng.

Các đối tượng tại cơ quan điều tra. Ảnh: CACC

Trước đó, qua công tác nắm địa bàn, Phòng CSHS phát hiện một nhóm đối tượng có dấu hiệu tổ chức ghi bán số đề, sử dụng điện thoại di động và các ứng dụng mạng xã hội để liên lạc, giao dịch, nhận phơi đề hàng ngày.

Sau thời gian thu thập chứng cứ, ngày 2-2, Phòng CSHS phối hợp Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ và công an các xã, phường liên quan triển khai 9 tổ công tác, đồng loạt ra quân, bắt quả tang 9 đối tượng có hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức lô đề.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Nguyễn Thị Định (sinh năm 1964), La Thảo Uyên (sinh năm 1985), Võ Thị Xuân Lệ (sinh năm 1968, cùng trú phường Hội An); Huỳnh Thị Phương (sinh năm 1985, trú phường Hội An Tây); Đỗ Thị Huệ (sinh năm 1961, trú phường Hội An Đông); Nguyễn Thành Điệp (sinh năm 1994), Nguyễn Thanh Việt (sinh năm 2003), Lê Văn Vầy (sinh năm 1987) và Nguyễn Anh Tùng (sinh năm 1991, cùng trú xã Nông Sơn).

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Nguyễn Thị Định và Nguyễn Thành Điệp là các đối tượng cầm đầu, tổ chức ghi bán lô đề từ đầu tháng 10-2025 đến nay. Hàng ngày, các đối tượng sử dụng ứng dụng Zalo và tin nhắn SMS để nhận, chuyển phơi đề cho hơn 30 người tham gia đánh bạc tại các địa bàn Hội An, Điện Bàn và xã Nông Sơn.

Riêng trong ngày 2-2-2026, tổng số tiền các đối tượng sử dụng để đánh bạc hơn 370 triệu đồng; tổng số tiền giao dịch của đường dây này từ khi hoạt động đến nay ước tính trên 20 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định tạm giữ hình sự 7 đối tượng gồm: Nguyễn Thị Định, La Thảo Uyên, Võ Thị Xuân Lệ, Huỳnh Thị Phương, Đỗ Thị Huệ, Nguyễn Thành Điệp và Nguyễn Thanh Việt để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Hiện Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

PHẠM NGA