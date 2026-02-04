Khởi tố 4 đối tượng đưa người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Công an tỉnh Gia Lai vừa khởi tố 4 đối tượng đã cấu kết, tổ chức đưa 4 người ở Trung Quốc nhập cảnh trái phép từ Hà Nội vào TPHCM để qua Campuchia làm việc.

Ngày 3-2, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố 4 bị can về tội “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép” vào Việt Nam. Các bị can gồm: Nguyễn Thành Trung (SN 1983, trú TPHCM), Đỗ Bá Cường (SN 1981), Lê Văn Phấn (SN 1986) và Nguyễn Hữu Tuấn (SN 1989, cùng trú tỉnh Thanh Hóa).

Các đối tượng bị Công an tỉnh Gia Lai khởi tố phục vụ điều tra. Ảnh: QUÝ HIỀN

Theo thông tin ban đầu, ngày 28-12-2025, Công an phường Quy Nhơn Tây (Gia Lai) tiếp nhận tin báo của Ma Gui Hu (SN 1992, quốc tịch Trung Quốc) về việc người này đã nhập cảnh trái phép vào Việt Nam và đang di chuyển từ Hà Nội vào TPHCM, dự định sang Campuchia tìm việc làm. Do lo sợ bị bạo hành khi sang Campuchia, Ma Gui Hu đã bỏ trốn và đến Công an phường Quy Nhơn Tây trình báo.

Qua xác minh, công an xác định Ma Gui Hu là 1 trong 4 người Trung Quốc được nhóm đối tượng vận chuyển từ Hà Nội vào TPHCM. Nguyễn Thành Trung đã chủ mưu, đứng ra tổ chức đưa 4 người này sang Campuchia. Trung rủ Cường, Phấn và Tuấn tham gia đưa đón.

Ngày 27-12-2025, khi xe đến khu vực đèo Cù Mông, 2 người Trung Quốc, trong đó có Ma Gui Hu, đã bỏ trốn khỏi xe. Không tìm được người, Phấn và Tuấn tiếp tục hành trình vào TPHCM.

Trong quá trình quay trở lại, các đối tượng bị giữ lại trên địa bàn tỉnh Gia Lai để phục vụ điều tra. Tại cơ quan công an, các bị can đã thừa nhận hành vi và khai từng nhiều lần tham gia vận chuyển người nhập cảnh trái phép.

Theo Công an tỉnh Gia Lai, từ tháng 9-2025, Nguyễn Thành Trung sử dụng tài khoản Zalo tham gia các nhóm chuyên nhận chở khách đường dài. Ngày 26-12-2025, Trung nhận vận chuyển 4 người Trung Quốc từ Hà Nội vào TPHCM với giá 25 triệu đồng; còn Cường, Phấn và Tuấn tham gia để hưởng tiền chênh lệch.

NGỌC OAI