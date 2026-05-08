Gia Lai: Xe khách lao xuống lề đường, 3 người thương vong

Sáng 8-5, ông Nguyễn Bảy Thành, Chủ tịch UBND xã Uar, tỉnh Gia Lai xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn xe khách khiến 1 người tử vong, 2 người bị thương nặng.

Hiện trường vụ việc

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5 giờ 40 phút cùng ngày, xe khách 16 chỗ mang BKS: 77F-000.xx do ông Trần Văn Hậu (sinh năm 1972, trú xã Phú Túc, tỉnh Gia Lai) điều khiển, lưu thông theo hướng Đắk Lắk đi Gia Lai, bất ngờ mất lái lao xuống lề đường.

Vụ việc khiến bà V. T. H. (sinh năm 1951, trú xã Phú Túc) tử vong; 2 người khác bị thương nặng đã được đưa đi cấp cứu. Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe có 7 người gồm 5 hành khách, 1 tài xế và 1 phụ xe.



Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai đã có mặt tại hiện trường để khám nghiệm, thu thập thông tin, đồng thời phân luồng, điều tiết giao thông.

HỮU PHÚC