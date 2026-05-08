Lâm Đồng: Triệt phá đường dây môi giới mại dâm qua mạng xã hội

Ngày 8-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an  tỉnh Lâm Đồng cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam một đối tượng để điều tra hành vi môi giới mại dâm thông qua mạng xã hội.

Theo điều tra ban đầu, qua công tác nghiệp vụ, lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng phát hiện một nhóm đối tượng sử dụng các nền tảng mạng xã hội để đăng tải hình ảnh, video nhạy cảm kèm thông tin giá cả nhằm tìm kiếm khách mua dâm.

Quá trình xác minh, công an xác định Đinh Thế Hiển (sinh năm 1988, ngụ phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng) cùng một số đối tượng có vai trò điều phối, môi giới các cô gái bán dâm cho khách.

Sau thời gian theo dõi, thu thập chứng cứ, Công an tỉnh Lâm Đồng đã đồng loạt kiểm tra 2 cơ sở lưu trú tại phường Hàm Thắng, bắt quả tang 3 cặp nam nữ đang mua bán dâm.

Công an tỉnh Lâm Đồng tống đạt các quyết định đối với Đinh Thế Hiển. Ảnh: Công an Lâm Đồng

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận hoạt động dưới sự điều hành của Hiển và đồng phạm.

Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

TIẾN THẮNG

