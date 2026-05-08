Tạm giữ khẩn cấp đối tượng đánh con riêng của người tình

Ngày 8-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Bùi Trung Quốc (sinh năm 1992, ngụ phường Dĩ An) để điều tra về hành vi “Hành hạ người khác”.

Trước đó, qua nắm tình hình trên không gian mạng, Công an phường Dĩ An phát hiện đoạn clip ghi lại cảnh một bé trai bị người đàn ông dùng tay đánh nhiều lần vào vùng đầu, mặt tại căn nhà trên địa bàn phường.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Dĩ An và Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM vào cuộc, xác định sự việc xảy ra vào khoảng 15 giờ ngày 4-5, tại căn nhà trong hẻm 132 đường Trần Thị Dương, tổ 23, khu phố Đông Chiêu, phường Dĩ An.

Theo điều tra, thời điểm trên, Bùi Trung Quốc đi về nhà thì thấy cháu T. đang ngủ ở phòng khách nên chửi mắng vì cho rằng cháu không về nhà sau buổi thi. Mặc cháu T đã giải thích sau khi thi xong có qua nhà bạn chơi, Quốc tiếp tục lớn tiếng rồi lao đến đè cháu xuống nền nhà, dùng tay đánh nhiều cái vào mặt và đầu.

Sau khi bị đánh, cháu T. bị choáng, nằm tại chỗ và không thể đi lại. Nhận được điện thoại từ con trai, bà L.T.K.L., mẹ ruột cháu T mới biết sự việc.

Qua làm việc, Công an xác định Bùi Trung Quốc và bà L.T.K.L sống chung như vợ chồng, cháu T. là con riêng của bà L. Ngoài ra, bà L khai báo Bùi Trung Quốc đã nhiều lần có hành vi say xỉn, đánh đập bà và cháu T.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố tiếp tục thu thập tài liệu, củng cố hồ sơ, chứng cứ, xử lý theo quy định pháp luật.

MẠNH THẮNG