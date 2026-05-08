Viện kiểm sát kiến nghị cấp giấy khai sinh cho bé trai 2 tuổi bị bạo hành

Ngày 8-5, Viện KSND Khu vực 14 (TPHCM) cho biết, đơn vị đã có văn bản kiến nghị UBND xã Hòa Hiệp thực hiện thủ tục cấp giấy khai sinh cho bé trai 2 tuổi, bị mẹ ruột và người tình bạo hành gây bức xúc dư luận những ngày qua.

Theo cơ quan kiểm sát, qua xác minh ban đầu, bé trai N.G.K. đến nay vẫn chưa được đăng ký khai sinh. Viện KSND Khu vực 14 cho rằng việc người mẹ là Nguyễn Thị Thanh Trúc (33 tuổi) không thực hiện đăng ký khai sinh cho con đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của trẻ.

Nguyễn Thị Thanh Trúc, mẹ ruột cháu bé bị bạo hành

Viện kiểm sát cũng kiến nghị địa phương rà soát tình trạng đăng ký khai sinh đối với trẻ em trên địa bàn nhằm bảo đảm các quyền nhân thân, quyền dân sự và quyền tiếp cận chính sách an sinh cho trẻ.

Theo nội dung xác minh ban đầu, bà Nguyễn Thị Thanh Trúc có hộ khẩu thường trú tại khu phố 44, phường Trung Mỹ Tây (TPHCM). Bé N.G.K. được xác định là con ruột của bà Trúc.

UBND xã Hòa Hiệp đã gửi văn bản đến địa phương nơi bà Trúc cư trú để đề nghị phối hợp xác minh các thông tin hộ tịch liên quan đến bé trai như kiểm tra xem bé đã được đăng ký khai sinh chưa. Trường hợp đã đăng ký, địa phương cung cấp các thông tin liên quan nhằm phục vụ việc đối chiếu và hoàn thiện hồ sơ theo quy định. UBND xã Hòa Hiệp cũng đề nghị UBND phường Trung Mỹ Tây phản hồi kết quả xác minh trước ngày 11-5 để tổng hợp và xử lý vụ việc theo quy định.

TRÚC GIANG

