TPHCM: Bắt nhanh đối tượng ném “bom xăng”, dùng dao đâm người rồi bỏ chạy

Chỉ sau 1 giờ gây án, Công an phường Gia Định (TPHCM) đã truy xét, bắt giữ thành công Nguyễn Hải Trung (SN 1990, sống lang thang) về hành vi dùng “bom xăng” và dao tấn công khiến 2 người bị thương.

Ngày 7-5, Công an phường Gia Định phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM tiến hành củng cố hồ sơ, xử lý Nguyễn Hải Trung về hành vi cố ý gây thương tích.

Nguyễn Hải Trung bị bắt sau 1 giờ gây án

Theo điều tra ban đầu và hình ảnh trích xuất từ camera an ninh gần hiện trường ghi lại, tối 4-5, Trung mang theo dao và “bom xăng” tự chế (xăng chứa trong chai thủy tinh) đến một con hẻm trên đường Điện Biên Phủ (phường Gia Định).

Tại đây, thấy ông T.V.N. (SN 1969) và bà N.T.L. (SN 1981) đang đứng trong hẻm, Trung bất ngờ châm lửa ném “bom xăng” về phía hai người khiến bà L. bị bỏng ở chân. Ngay sau đó, đối tượng tiếp tục dùng dao tấn công, đâm ông N. trọng thương rồi tẩu thoát khỏi hiện trường.

Hai nạn nhân nhanh chóng được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định.

Nhận tin báo, Công an phường Gia Định đã huy động lực lượng, phối hợp trích xuất camera an ninh và lấy lời khai nhân chứng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ đồng bộ, chỉ sau 1 giờ truy xét, lực lượng chức năng đã xác định vị trí và khống chế, bắt giữ thành công Nguyễn Hải Trung.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định.

