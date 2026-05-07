Triệt phá đường dây lừa đảo chứng chỉ ngoại ngữ quy mô lớn

Công an tỉnh Phú Thọ vừa phối hợp Cục An ninh chính trị nội bộ - Bộ Công an phát hiện một đường dây lừa đảo, tổ chức thi, cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh không hợp pháp với quy mô đặc biệt lớn.

Theo Công an tỉnh Phú Thọ, quá trình điều tra xác định thủ đoạn của các đối tượng này là núp dưới tên “Học viện Bright Online LLC”, cấu kết với người nước ngoài, sử dụng nền tảng trực tuyến để tổ chức thi và cấp chứng chỉ tiếng Anh theo khung tham chiếu châu Âu - mặc dù chưa được cấp phép hoạt động tại Việt Nam.

Đánh trúng tâm lý cần bằng cấp nhanh, dễ, các đối tượng liên tục quảng cáo sai sự thật về giá trị pháp lý của chứng chỉ, khiến hàng chục ngàn người tin tưởng đăng ký. Qua đó, các đối tượng đã lừa đảo, chiếm đoạt số tiền hàng trăm tỷ đồng.

Công an tỉnh Phú Thọ đọc lệnh bắt tạm giam đối tượng Đỗ Văn Mạnh. Ảnh: CACC

Trước dấu hiệu vi phạm đặc biệt nghiêm trọng của đường dây, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã phối hợp với Cục An ninh chính trị nội bộ, các đơn vị nghiệp vụ và Công an TP Hà Nội xác minh, làm rõ Đỗ Văn Mạnh (Chủ tịch Hội đồng Viện Khoa học quản lý giáo dục - là đối tượng cầm đầu, trực tiếp điều hành toàn bộ hoạt động).

Công an tỉnh Phú Thọ đọc lệnh bắt tạm giam đối tượng Jayaprakash Ethamukkalam, quốc tịch Ấn Độ. Ảnh: CACC

Để thực hiện việc tổ chức thi, cấp chứng chỉ tiếng Anh theo khung tham chiếu chung châu Âu, Mạnh câu kết với một số đối tượng người nước ngoài chuyển đổi một nền tảng học, thi, đào tạo ngoại ngữ tiếng Anh trên nền tảng trực tuyến thành một tổ chức giáo dục có chức năng cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh Bright Set có tên Học viện Bright Online LLC/Bright Online LLC Academy. Toàn bộ phôi chứng chỉ, con dấu nổi, chữ ký của người đứng đầu Tổ chức Bright Online LLC đều được Đỗ Văn Mạnh chỉ đạo nhân viên đặt làm tại Việt Nam.

Công an tỉnh Phú Thọ đọc lệnh bắt tạm giam đối tượng Đặng Thị Huyền. Ảnh: CACC

Dưới vỏ bọc “tổ chức quốc tế”, các đối tượng đã tổ chức hơn 120 kỳ thi, thu hút hơn 80.000 người tham gia. Với mỗi trường hợp tham gia thi, các đối tượng thu từ 2 đến 18 triệu đồng, từ đó thu lời bất chính số tiền gần 200 tỷ đồng.

Căn cứ hành vi phạm tội của các đối tượng, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đỗ Văn Mạnh (trú tại phường Phú Diễn, TP Hà Nội); Đặng Thị Huyền (trú tại phường Phú Diễn, TP Hà Nội - nhân viên IEMS); Jayaprakash Ethamukkalam (quốc tịch Ấn Độ, trú phường Ba Đình, TP Hà Nội) cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Vụ án đang tiếp tục được điều tra.

GIA KHÁNH