Khởi tố vợ chồng giám đốc công ty tổ chức cho người nước ngoài cư trú trái phép

Ngày 6-5, Công an TPHCM cho biết đã ra quyết định khởi tố, lệnh bắt để tạm giam ông Vy Văn Linh (SN 1988, Giám đốc Công ty TNHH trang trí nội thất ghế nệm Thủy Mộc Phát) và bà Trần Thị Hiên (SN 1988, vợ ông Linh, kế toán Công ty Thủy Mộc Phát) để điều tra hành vi “Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép”.

Công an TPHCM quyết định khởi tố, ra lệnh bắt để tạm giam ông Vy Văn Linh và bà Trần Thị Hiên. Ảnh: Công an TPHCM

Trước đó, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TPHCM phối hợp Công an phường Chánh Phú Hòa phát hiện tại một căn hộ trên địa bàn tụ tập nhiều người nước ngoài, nghi vấn vi phạm pháp luật trên lĩnh vực xuất nhập cảnh.

Kiểm tra đột xuất, Công an TPHCM phát hiện 11 người nước ngoài (quốc tịch Bangladesh) không có thông tin khai báo tạm trú, không xuất trình hộ chiếu, thị thực khi cơ quan chức năng yêu cầu, trong đó 10/11 người nước ngoài quá hạn tạm trú.

Quá trình điều tra, Công an TPHCM xác định vợ chồng ông Linh biết rõ 10/11 người nước ngoài quá hạn tạm trú tại Việt Nam nhưng vì vụ lợi vẫn hỗ trợ thuê chỗ ở, thuê phương tiện chuyên chở hàng ngày đến nơi làm việc, thuê mướn để làm việc, trả lương cho 11 người này.

KIẾN VĂN - CẨM NƯƠNG

