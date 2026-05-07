Khởi tố đối tượng bạo hành bé gái 4 tuổi dẫn đến tử vong

Liên quan đến vụ bé gái 4 tuổi bị tử vong xảy ra ngày 3-5, tại ngõ 31 đường Nguyễn Khả Trạc, phường Phú Diễn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 1 bị can về tội "Giết người".

Chiều 7-5, Công an TP Hà Nội thông tin về vụ việc bé gái 4 tuổi tử vong sau khi bị bạo hành.

Theo điều tra, Nguyễn Minh Hiệp (sinh năm 2004; thường trú tại xã Thanh Lâm, tỉnh Ninh Bình) và Bàn Thị Tâm (sinh năm 2006; thường trú tại xã Bắc Quang, tỉnh Tuyên Quang) sinh sống với nhau như vợ chồng và thuê trọ tại ngõ 31 đường Nguyễn Khả Trạc, phường Phú Diễn, TP Hà Nội từ tháng 3-2026 đến nay.

Bàn Thị Tâm và Nguyễn Minh Hiệp. Ảnh: CÔNG AN HÀ NỘI

Ở cùng với Tâm và Hiệp còn có cháu H. (sinh năm 2022, là con riêng của Tâm).

​Chiều 3-5, Hiệp và Tâm đi chơi về thì thấy cháu H. chuẩn bị lấy bánh, kẹo ra ăn. Cho rằng cháu ăn vụng nên Tâm đã lấy dép đánh liên tiếp nhiều lần vào vùng đầu và mặt cháu.

Theo cơ quan công an, đánh cháu H. xong, Tâm còn bắt cháu H. đứng góc nhà. Lúc này, cháu H. đi vệ sinh nên Tâm tiếp tục dùng tay đánh vào mặt rồi bảo cháu vào tắm.

Khi thấy cháu H. đang nghịch trong nhà vệ sinh, Nguyễn Minh Hiệp chửi rồi dùng chân kẹp chặt, lấy vòi nước xịt liên tục vào khu vực miệng và mũi cháu H. Thấy Hiệp xịt nước như vậy, nhưng Tâm không nói gì và đi ra ngoài. Lúc sau thấy cháu H. không gào khóc, giãy giụa, Hiệp mới đi ra ngoài. Sau đó cháu H. được đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện E và đã tử vong.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Giám đốc Công TP Hà Nội đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình phối hợp các đơn vị chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng. Quá trình đấu tranh, Hiệp và Tâm còn khai nhận thường xuyên bạo hành, đánh đập cháu H., thậm chí bỏ đói nhiều ngày.

Căn cứ vào tài liệu điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Minh Hiệp về tội "Giết người", đồng thời củng cố hồ sơ xử lý Bàn Thị Tâm theo quy định.

ĐỖ TRUNG