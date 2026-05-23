Đồng Nai: Đi bắn chim, súng cướp cò khiến bạn đi cùng bị thương

Ngày 23-5, Công an xã Thanh Sơn, TP Đồng Nai cho biết, đã bàn giao Vũ Công Bình (sinh năm 1993, ngụ ấp 1, xã Thanh Sơn) cùng tang vật cho Phòng An ninh điều tra Công an TP Đồng Nai để điều tra về hành vi "Tàng trữ, vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng".

Đối tượng Vũ Công Bình cùng tang vật. Ảnh: CACC

Trước đó, sáng 19-4, Bình rủ anh P.V.H. (sinh năm 1994, ngụ xã Thanh Sơn) đi bắn chim tại khu vực lòng hồ Trị An, thuộc ấp 1, xã Thanh Sơn. Khi đi, Bình mang theo một khẩu súng hơi nén bắn đạn chì dài khoảng 70cm.

Đến nơi, không may khẩu súng bị cướp cò bắn trúng vùng lưng bên phải của anh H. Bình nhanh chóng đưa anh H. đi cấp cứu, đồng thời đến Công an xã Thanh Sơn trình báo và tự nguyện giao nộp khẩu súng.

Theo kết luận giám định của Phân viện Khoa học hình sự tại TPHCM, trong 4 mẫu vật gồm thân súng, giảm thanh, bình khí nén và ống nhòm, bộ phận thân súng và bộ phận cò là các linh kiện cơ bản của súng nén khí, thuộc vũ khí quân dụng. Bộ phận giảm thanh và ống nhòm không phải là vũ khí. Viên đạn chì cỡ 5,6mm gửi giám định cũng thuộc vũ khí quân dụng. Các bộ phận trên có thể lắp ráp thành một khẩu súng hoàn chỉnh.

PHÚ NGÂN