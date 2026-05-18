Công an xã Long Hải truy tìm xe tải đổ chất thải trái phép

Công an xã Long Hải (TPHCM) đang phối hợp các cơ quan chức năng truy tìm tung tích xe tải biển số 72B-114.52, có hành vi đổ chất thải trái phép, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng tại bãi đất công do nhà nước quản lý ở tổ 1, ấp Phước Lộc, xã Long Hải.

Xe tải biển số 72B-114.52

Theo thông tin ban đầu, khu vực này trước đó đã được địa phương tổ chức dọn dẹp sạch sẽ. Tuy nhiên, vào khoảng 19 giờ ngày 17-5, xe tải trên đã lợi dụng trời tối để đổ chất thải bừa bãi, ảnh hưởng đến môi trường, mỹ quan đô thị và gây bức xúc trong nhân dân địa phương.

Cơ quan công an nhận định đây là hành vi vi phạm quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, cần được xử lý nghiêm theo quy định.

Công an xã Long Hải đề nghị chủ phương tiện và tài xế điều khiển xe tải biển số 72B-114.52 nhanh chóng đến trụ sở công an xã để trình diện, phối hợp làm rõ vụ việc.

Đồng thời, lực lượng chức năng cũng kêu gọi người dân nếu có thông tin, hình ảnh, video hành trình ghi lại vụ việc hoặc hướng di chuyển của phương tiện trên, khẩn trương cung cấp cho Công an xã Long Hải để phục vụ công tác điều tra, xử lý.

THÀNH HUY

