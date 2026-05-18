TPHCM: Xử lý 2 người thỏa thuận thi hộ tiếng Anh

Hai người thỏa thuận thi hộ chứng chỉ tiếng Anh B2 vừa bị Công an TPHCM phát hiện và xử lý.

Ngày 18-5, Phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03, Công an TPHCM) cho biết, vừa phát hiện và xử lý hai trường hợp gian lận tại kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ 6 bậc tiếng Anh dành cho học viên cao học do Trường Đại học Văn Lang tổ chức.

Cụ thể, do cần gấp chứng chỉ tiếng Anh trình độ B2 để hoàn tất thủ tục nhận bằng thạc sĩ, cá nhân Đ.T.D.M đã thuê T.D.M.G đến dự thi hộ. Hành vi gian lận này đã bị lực lượng công an phối hợp hội đồng thi và Trường Đại học Văn Lang phát hiện thông qua công tác kiểm tra, đối chiếu thông tin thí sinh.

Qua quá trình xác minh, cơ quan chức năng đã lập biên bản, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục đối với cả hai cá nhân. Trong đó, Đ.T.D.M là người có hành vi nhờ thi hộ bị xử phạt 15 triệu đồng.

Ngoài xử phạt hành chính, hai cá nhân vi phạm còn đối mặt với việc bị hủy kết quả thi, ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình xét tốt nghiệp và uy tín cá nhân.

Theo Công an TPHCM, trong quá trình tổ chức các kỳ thi, việc bảo đảm tính trung thực, công bằng và minh bạch luôn là yêu cầu hàng đầu nhằm đánh giá đúng năng lực thực chất của người học. Tuy nhiên, thời gian qua, Công an TPHCM phát hiện một số vụ việc gian lận trong thi cử. Công an TPHCM khuyến cáo học sinh, sinh viên và học viên tuyệt đối không thực hiện hoặc tiếp tay cho các hành vi gian lận thi cử dưới bất kỳ hình thức nào. Tùy vào tính chất và hậu quả nghiêm trọng của vụ việc, các cá nhân vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

MẠNH THẮNG - KIẾN VĂN