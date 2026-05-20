Bắt giữ nghi phạm sát hại 3 người trong một gia đình ở Tây Ninh

Ngày 20-5, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đã bắt giữ Nguyễn Cao Bằng (45 tuổi, ngụ xã Hậu Thạnh), nghi phạm gây ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 người trong một gia đình tử vong.

Đối tượng Nguyễn Cao Bằng tại cơ quan công an

Theo cơ quan công an, khoảng 18 giờ ngày 19-5, người dân tại ấp Huỳnh Thơ, xã Hậu Thạnh nghe tiếng la hét phát ra từ một quán ăn nên chạy đến kiểm tra. Tại hiện trường, bà H.T.Đ. (70 tuổi) và con gái là chị M.T.T.T. (41 tuổi) đã tử vong. Anh N.G.B. (22 tuổi, con của chị T.) được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, rồi tử vong sau đó.

Qua xác minh ban đầu, cơ quan chức năng xác định Nguyễn Cao Bằng là nghi phạm gây án. Sau khi dùng dao tấn công các nạn nhân, đối tượng bỏ lại hung khí, rồi rời khỏi hiện trường. Công an tỉnh Tây Ninh nhanh chóng phong tỏa khu vực, triển khai nhiều tổ công tác truy bắt nghi phạm trong đêm.

Đến khoảng hơn 23 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng đã khống chế, bắt giữ Nguyễn Cao Bằng khi đối tượng đang lẩn trốn trên địa bàn. Bước đầu, nguyên nhân vụ án được xác định xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm giữa nghi phạm với nạn nhân M.T.T.T.

Hiện Công an tỉnh Tây Ninh đang tiếp tục khám nghiệm hiện trường, điều tra, làm rõ động cơ gây án và củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.

QUANG VINH

