Phạt chủ cơ sở sửa chữa ô tô xóa số cứu hộ trên cao tốc

Ngày 18-5, Công an xã Quảng Ninh (tỉnh Quảng Trị) cho biết, đã ban hành quyết định xử phạt hành chính với số tiền 1,5 triệu đồng đối với ông Lê Văn Huấn, chủ cơ sở sửa chữa lốp ô tô trên địa bàn vì phá hoại bảng thông tin hỗ trợ cứu hộ trên đường cao tốc Bùng - Vạn Ninh - Cam Lộ, đoạn qua địa bàn Quảng Trị.

Người đàn ông xóa số cứu hộ trên cao tốc Bùng - Vạn Ninh - Cam Lộ, đoạn qua địa bàn Quảng Trị. Ảnh cắt từ clip
Việc xử phạt được áp dụng theo Nghị định số 282/NĐ-CP về hành vi "Tháo dỡ, phá hủy, hoặc làm bất cứ việc gì khác gây hư hại đến các loại biển báo, biển chỉ dẫn, biển hiệu của cơ quan, tổ chức".

Công an xã Quảng Ninh đang hoàn tất các thủ tục, chuyển hồ sơ có liên quan đến Cục Cảnh sát giao thông xem xét, xử lý ông Lê Văn Huấn về hành vi "Dừng, đỗ xe trên cao tốc không đúng nơi quy định".

Trước đó, ngày 9-5, trên mạng xã hội lan truyền video ghi lại hành vi phá hoại bảng thông tin hỗ trợ cứu hộ trên đường cao tốc nói trên, gây bức xúc trong dư luận.

Tại cơ quan công an, Lê Văn Huấn khai nhận do mâu thuẫn nghề nghiệp với một cơ sở khác nên vào ngày 3-5, tại Km663+610 đường cao tốc Bắc – Nam, đã sử dụng dụng cụ cạo sơn để xóa thông tin các số hotline và số cứu hộ, sửa chữa phương tiện được dán trên biển báo.

VĂN THẮNG

