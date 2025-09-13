Đồng Nai: Giả danh quân nhân lừa đảo chiếm đoạt 510 triệu đồng

Ngày 13-9, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Đồng Nai thông tin về vụ việc một đối tượng giả danh quân nhân để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân.

Trước đó, khoảng 20 giờ 45 ngày 12-9, bà Vũ Thị H. (SN 1961, ngụ phường Biên Hòa), Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng Trường Nguyên Phát, đến Trực ban Bộ CHQS tỉnh trình báo về việc bị đối tượng Vũ Hải Phong (sử dụng số điện thoại 0931987216, 0932527892; Zalo tên “Vũ Hải Phong”) lừa đảo.

Đối tượng cung cấp giả mạo đã chuyển khoản thanh toán để lừa tiền bà H.

Đối tượng xưng là cán bộ Bộ CHQS tỉnh Đồng Nai, đặt mua 350 giường tầng bằng sắt, 700 ván gỗ với tổng giá trị hơn 2,1 tỷ đồng. Sau đó, Phong yêu cầu bà H. nhiều lần chuyển tiền đặt cọc để “mua hàng theo đơn vị yêu cầu”. Tin tưởng, bà H. đã 4 lần chuyển tổng cộng 510 triệu đồng cho đối tượng.

Khi bà H. đến Bộ CHQS tỉnh xác minh, trực ban cho biết cơ quan không có cán bộ nào tên Vũ Hải Phong, đồng thời hướng dẫn bà trình báo cơ quan công an.

Bộ CHQS tỉnh Đồng Nai cảnh báo: đây là thủ đoạn lừa đảo giả danh quân nhân vốn không mới nhưng nhiều người vẫn bị mắc bẫy. Người dân cần cảnh giác, khi phát hiện trường hợp tương tự, liên hệ đường dây nóng Bộ CHQS tỉnh (0251.8820.008) hoặc báo ngay cho cơ quan công an gần nhất.

HOÀNG BẮC