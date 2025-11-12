Đồng Nai: Giải cứu 2 cụ bà khỏi vùng ngập sâu do mưa lũ

Chiều 12-11, Công an xã Xuân Bắc, tỉnh Đồng Nai cho biết vừa phối hợp giải cứu cụ bà hơn 70 tuổi, sinh sống trên địa bàn bị mắc kẹt giữa dòng nước xiết tại khu vực Suối Rết, ấp 2B, xã Xuân Bắc.

Do ảnh hưởng của trận mưa to kéo dài từ đêm 11-11, nhiều tuyến đường trên địa bàn xã Xuân Bắc bị ngập sâu, nước chảy xiết.

Khoảng 10 giờ 15 phút ngày 12-11, Công an xã nhận được tin báo của người dân về việc một cụ bà cùng một số thành viên trong gia đình bị mắc kẹt giữa dòng nước lũ tại khu vực nêu trên.

Lực lượng chức năng tiếp cận khu vực bị ngập giải cứu người dân mắc kẹt

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Ban Chỉ huy Công an xã đã chỉ đạo lực lượng Công an cùng Tổ an ninh trật tự cơ sở khẩn trương tiếp cận vùng nước ngập, sử dụng dây thừng, áo phao và các phương tiện cứu hộ đưa cụ bà ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Đến khoảng 11 giờ trưa cùng ngày, cụ bà đã được đưa đến khu vực khô ráo, an toàn, sức khỏe ổn định. Lực lượng chức năng tiếp tục hỗ trợ gia đình di dời tài sản, đồng thời túc trực theo dõi diễn biến mưa lũ, sẵn sàng ứng cứu khi có tình huống phát sinh.

Theo Công an xã Xuân Bắc, mực nước tại khu vực Suối Rết vẫn đang dâng cao do nước từ thượng nguồn đổ về, khuyến cáo người dân không nên di chuyển qua các tuyến đường ngập sâu, chủ động phòng tránh, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản.

Lực lượng chức năng phối hợp đưa cụ bà ra khỏi khu vực ngập sâu ở phường Long Khánh

* Sáng cùng ngày, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Nai đã huy động hơn 200 cán bộ, chiến sĩ kịp thời xuống cơ sở và phối hợp chặt chẽ với các lực lượng xã, phường giúp người dân di dời tài sản, dọn dẹp bùn đất, khơi thông dòng chảy, vệ sinh môi trường sau mưa lũ.

Theo đó, buổi sáng, mưa lớn gây ngập úng cục bộ tại các phường, xã như: Long Khánh, Bảo Vinh, Bình Lộc, Xuân Định, Xuân Phú... làm ảnh hưởng tới đời sống, sinh hoạt của người dân.

Đặc biệt, lực lượng dân quân phối hợp cùng công an phường đã kịp thời hỗ trợ đưa một cụ bà ở khu phố 21 (phường Long Khánh) ra khỏi vùng ngập sâu.

XUÂN TRUNG - NÔNG NGÂN