Đồng Nai: Xử phạt tài xế đi ẩu từ phản ánh trên mạng xã hội

Sáng 5-5, Đội CSGT đường bộ số 1, Phòng CSGT Công an TP Đồng Nai đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông N.A.L. (54 tuổi, ngụ TP Đồng Nai), về hành vi chuyển làn đường không có tín hiệu báo trước khi lưu thông trên quốc lộ 1A.

Phương tiện chạy ẩu được camera giao thông ghi lại

Trước đó, fanpage Phòng CSGT Công an TP Đồng Nai tiếp nhận phản ánh của người dân kèm video clip ghi lại cảnh xe ô tô tải lưu thông trên quốc lộ 1A, đoạn qua khu vực ngã ba Trà Cổ, xã Bình Minh, có hành vi chuyển làn ẩu, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đội CSGT đường bộ số 1 đã tiến hành xác minh, mời chủ phương tiện và người điều khiển là ông N.A.L. đến làm việc.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông N.A.L. về hành vi “Chuyển làn đường không có tín hiệu báo trước”, đồng thời tạm giữ giấy phép lái xe theo quy định của pháp luật.

Trước đó, Công an TP Đồng Nai khẳng định, mọi tin báo, tố giác của công dân qua fanpage của cơ quan công an sẽ được thụ lý và bảo mật thông tin theo quy định.

XUÂN TRUNG