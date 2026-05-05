Xã hội

Giao thông

Đồng Nai: Xử phạt tài xế đi ẩu từ phản ánh trên mạng xã hội

SGGPO

Sáng 5-5, Đội CSGT đường bộ số 1, Phòng CSGT Công an TP Đồng Nai đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông N.A.L. (54 tuổi, ngụ TP Đồng Nai), về hành vi chuyển làn đường không có tín hiệu báo trước khi lưu thông trên quốc lộ 1A.

Phương tiện chạy ẩu được camera giao thông ghi lại
Phương tiện chạy ẩu được camera giao thông ghi lại

Trước đó, fanpage Phòng CSGT Công an TP Đồng Nai tiếp nhận phản ánh của người dân kèm video clip ghi lại cảnh xe ô tô tải lưu thông trên quốc lộ 1A, đoạn qua khu vực ngã ba Trà Cổ, xã Bình Minh, có hành vi chuyển làn ẩu, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đội CSGT đường bộ số 1 đã tiến hành xác minh, mời chủ phương tiện và người điều khiển là ông N.A.L. đến làm việc.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông N.A.L. về hành vi “Chuyển làn đường không có tín hiệu báo trước”, đồng thời tạm giữ giấy phép lái xe theo quy định của pháp luật.

Trước đó, Công an TP Đồng Nai khẳng định, mọi tin báo, tố giác của công dân qua fanpage của cơ quan công an sẽ được thụ lý và bảo mật thông tin theo quy định.

Tin liên quan
XUÂN TRUNG

Từ khóa

Công an TP Đồng Nai Fanpage Ẩu Ô tô tải Bình Minh Quốc lộ 1A Biển số Báo trước

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn