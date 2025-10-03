Đồng Nai: Lập quy hoạch Khu đổi mới sáng tạo 300ha

Chiều 3-10, Sở KH-CN tỉnh Đồng Nai tổ chức họp báo thông tin về chuỗi sự kiện “Ngày hội Khoa học, Công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số tỉnh Đồng Nai năm 2025” (được biết đến với tên gọi Techfest Đồng Nai năm 2025).

Tham dự có ông Võ Hoàng Khai, Phó Giám đốc Sở KH-CN, ông Nguyễn Minh Quang, Phó Giám đốc Sở KH-CN, đơn vị tư vấn và phóng viên báo, đài địa phương, Trung ương và TPHCM thường trú tại Đồng Nai.

Toàn cảnh buổi họp báo

Techfest Đồng Nai năm 2025 có chủ đề: "Đường băng sáng tạo - Đồng Nai cất cánh", diễn ra từ ngày 8 đến 10-10 tại Trung tâm Hội nghị và tổ chức sự kiện tỉnh Đồng Nai (phường Tân Triều) nhằm chào mừng Ngày Đổi mới sáng tạo quốc gia (01-10), Ngày Chuyển đổi số quốc gia (10-10) và chào mừng thành công của Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2025- 2030, cùng các sự kiện chính trị xã hội quan trọng của tỉnh.

Ngày hội có hơn 200 gian hàng trưng bày, giới thiệu các sản phẩm công nghệ, giải pháp sáng tạo, sản phẩm OCOP và dự kiến thu hút khoảng 1.500 người tham gia. Qua đó, tạo cơ hội kết nối, giao lưu giữa các doanh nghiệp, đơn vị trong và ngoài tỉnh.

Đại diện đơn vị tư vấn cung cấp thông tin tại buổi họp báo

Ngày hội còn có chuỗi hội thảo chuyên đề, tập trung vào các chủ đề quan trọng như: Hội nghị thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vì một Đồng Nai phát triển bền vững; hội nghị, hội thảo về thúc đẩy liên kết giữa 4 chủ thể: Nhà nước - nhà trường - doanh nghiệp - nhà đầu tư; hội thảo về kết nối cung - cầu công nghệ, thương mại hóa sản phẩm khoa học công nghệ và gọi vốn đầu tư cho các dự án khởi nghiệp; hội thảo về truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa và lộ trình thực hành ESG (môi trường, xã hội và quản trị).

Tại buổi họp báo, lãnh đạo Sở KH-CN tỉnh Đồng Nai đã giải đáp các câu hỏi của các phóng viên liên quan đến chủ đề của ngày hội, công tác triển khai Nghị quyết 57- NQ/TW tại Đồng Nai, thực hiện chính quyền số, chính quyền 2 cấp, giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp.

Lãnh đạo Sở KH-CN cũng thông tin về Khu công nghệ thông tin tập trung hơn 100ha (huyện Long Thành trước đây) đang làm thủ tục quy hoạch chi tiết và cho chủ trương lập quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đổi mới sáng tạo 300ha (xã Bình An), nhằm tạo cú hích để kêu gọi doanh nghiệp đầu tư vào các dự án khoa học, công nghệ.

Ông Võ Hoàng Khai, Phó Giám đốc Sở KH-CN tỉnh Đồng Nai kiểm tra các sản phẩm tại cuộc thi khởi nghiệp đổi mới, sáng tạo tỉnh Đồng Nai 2025

Theo Ban tổ chức, Techfest Đồng Nai 2025 sẽ là nơi ghi nhận những thành tựu khoa học công nghệ, chuyển đổi số, khởi nghiệp và phát triển kinh tế của tỉnh Đồng Nai và cộng đồng doanh nghiệp doanh nhân Việt Nam. Đồng thời mang lại một diễn đàn hiệu quả, kết nối các thành phần trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển vùng Đông Nam bộ thành trung tâm đổi mới sáng tạo hàng đầu cả nước.

