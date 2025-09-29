Đồng Nai: Tập trung xây dựng các vùng kinh tế trọng điểm

Sáng 29-9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025- 2030 đã diễn ra phiên trù bị.

Đại hội có 450 đại biểu chính thức được triệu tập, gồm: 65 đại biểu đương nhiên và 385 đồng chí đại biểu được chỉ định, đại diện cho hơn 131.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh.

Phát biểu quán triệt nội dung, yêu cầu của đại hội, đồng chí Vũ Hồng Văn, Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Nai, nhấn mạnh, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 tiến hành phiên trù bị để hoàn tất những nội dung chuẩn bị cần thiết, bảo đảm cho đại hội chính thức diễn ra vào ngày 30-9 trang trọng, nghiêm túc, đúng quy định.

Đại hội đã tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch (15 đồng chí), Đoàn thư ký (3 đồng chí), Ban thẩm tra tư cách đại biểu (4 đồng chí), thông qua nội quy làm việc, chương trình hành động của đại hội.

Chương trình hành động nhiệm kỳ 2025-2030 đề ra những nhiệm vụ, đề án, công trình, dự án quan trọng, có trọng tâm, trọng điểm và có tính chiến lược, nhằm tháo gỡ những điểm nghẽn, rào cản, khơi thông nguồn lực đảm bảo sự phát triển của tỉnh trong giai đoạn 2026-2030.

Trong đó, Đồng Nai tập trung vào các vùng trọng điểm mới, bao gồm: Vùng đô thị - công nghiệp phía Nam gắn với Cảng hàng không quốc tế Long Thành, cảng Phước An và các đô thị Trấn Biên, Long Thành, Nhơn Trạch; vùng công nghiệp - đô thị phía Bắc gắn với Khu kinh tế Cửa khẩu Hoa Lư, cửa khẩu Hoàng Diệu, các đô thị Bình Phước, Đồng Xoài, Chơn Thành, Bình Long; vùng kinh tế ven hồ, kinh tế đô thị sinh thái ven sông phía Tây gắn với các đô thị Biên Hòa, Tân Triều, Long Hưng, Đại Phước; vùng nông nghiệp công nghệ cao, chăn nuôi quy mô lớn, hiện đại - du lịch xanh, sinh thái phía Đông Bắc gắn với Bù Gia Mập, Phước Long, Bù Đăng, Tà Lài, Nam Cát Tiên.

Sau đó, các đại biểu đã chia tổ tiến hành thảo luận văn kiện (Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng, Văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần I, nhiệm kỳ 2025-2030).

* Sáng cùng ngày, Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh (phường Long Bình).

Ngày mai 30-9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2021-2025 diễn ra phiên chính thức.

