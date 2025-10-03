HĐND tỉnh Đồng Nai phát động ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả bão số 10

Sáng 3-10, HĐND tỉnh Đồng Nai tổ chức kỳ họp thứ 5 (chuyên đề), HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, thảo luận và xem xét thông qua một số nghị quyết làm cơ sở cho công tác điều hành quản lý nhà nước tại địa phương.

Chủ trì kỳ họp có các đồng chí: Tôn Ngọc Hạnh, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai; ông Trần Văn Mi, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai Tôn Ngọc Hạnh cùng Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai Trần Văn Mi chủ trì kỳ họp. Ảnh: VĂN PHONG

Phát biểu khai mạc kỳ họp, bà Tôn Ngọc Hạnh cho biết, tại kỳ họp này, HĐND tỉnh tiếp tục xem xét, quyết định 13 nội dung quan trọng của tỉnh liên quan lĩnh vực kinh tế - xã hội, tài chính, quy hoạch, giao thông, môi trường, như: mức chi chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị trên địa bàn tỉnh; mức tỷ lệ phần trăm để tính đơn giá thuê đất đối với trường hợp thuê đất trả tiền hàng năm không thông qua hình thức đấu giá, đơn giá thuê đất đối với đất xây dựng công trình ngầm (không phải là phần ngầm của công trình xây dựng trên mặt đất) và đơn giá thuê đất đối với phần diện tích đất có mặt nước trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bão lũ. Ảnh: VĂN PHONG

Cùng đó, là phân cấp nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường từ ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh; thông qua đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu chức năng khu vực trên đỉnh núi Chứa Chan, xã Xuân Lộc.

Các đại biểu ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bão lũ. Ảnh: VĂN PHONG

Trước khi vào các nội dung thảo luận, chủ tọa kỳ họp đã phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 10 (Bualoi) gây ra. Tính đến ngày 2-10, cơn bão này đã làm 40 người chết, 21 người mất tích, 150 người bị thương, 185 nhà sập đổ, 167.000 nhà hư hỏng, tốc mái, 1.435 điểm trường bị ảnh hưởng, nhiều tuyến giao thông bị chia cắt.

Ngay sau lời kêu gọi, các đại biểu HĐND tỉnh Đồng Nai đã quyên góp hỗ trợ, thể hiện nghĩa cử cao đẹp, góp phần giúp bà con khắc phục khó khăn, sớm ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất.

XUÂN TRUNG