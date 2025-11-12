Đồng Nai: Ngăn chặn kịp thời nam thanh niên định nhảy cầu tự tử

Do bức xúc chuyện cá nhân và trong lúc tinh thần không ổn định, nam thanh niên định nhảy xuống sông Bé tự tử nhưng rất may đã được can ngăn kịp thời.

Công an xã Nha Bích đã kịp thời can ngăn nam thanh niên có ý định nhảy cầu tự vẫn. Ảnh: CANB

Ngày 12-11, Công an xã Nha Bích (tỉnh Đồng Nai) cho biết vừa kịp thời ngăn chặn một vụ nhảy cầu tự tử trên địa bàn.

Trước đó, 9 giờ 30 phút ngày 9-11, Công an xã Nha Bích nhận được tin báo có một nam thanh niên đang ngồi trên lan can cầu Nha Bích có ý định tự tử. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Nha Bích đã nhanh chóng cử Thượng úy Lê Hữu Tuân - Cảnh sát khu vực, cùng lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở đến hiện trường.

Tại đây, lực lượng công an khéo léo tiếp cận, động viên, khuyên giải và Thượng úy Lê Hữu Tuân đã nhanh trí ôm, kéo được nam thanh niên từ lan can cầu xuống an toàn.

Nam thanh niên được xác định là V.G.B. (23 tuổi, trú tại xã Phú Riềng, tỉnh Đồng Nai). Qua trao đổi, anh cho biết do buồn phiền, bức xúc chuyện cá nhân và trong lúc tinh thần không ổn định nên đã nảy sinh ý định nhảy cầu. Lực lượng công an đã thăm hỏi, động viên, đồng thời liên hệ với gia đình để đón anh B. về nhà.

PHÚ NGÂN