Lâm Đồng: Khen thưởng các tập thể, cá nhân bắt đối tượng cướp tiệm vàng giữa ban ngày

Chiều 6-1, Công an tỉnh Lâm Đồng tổ chức khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác điều tra, phá án, làm rõ vụ cướp tiệm vàng xảy ra tại xã Nhân Cơ, tỉnh Lâm Đồng.

Như Báo SGGP đã thông tin, khoảng 15 giờ 40 phút ngày 1-1-2026, tại thôn 3, xã Nhân Cơ xảy ra vụ cướp giật tài sản tại tiệm vàng T.H. Đối tượng đã chiếm đoạt nhiều loại trang sức với tổng trị giá khoảng 500 triệu đồng.

Đại tá Đậu Xuân Bảo, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng tặng giấy khen cho các cá nhân tham gia

﻿ phá án

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp Công an xã Nhân Cơ và các đơn vị liên quan triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức truy bắt đối tượng.

Phan Bảo Nhật trùm kín mặt vào tiệm vàng giả vờ mua rồi cướp số lượng lớn vàng

Đến sáng 4-1, lực lượng công an đã bắt giữ Phan Bảo Nhật (sinh năm 1993, trú thôn 2, xã Nhân Cơ) khi đối tượng đang lẩn trốn tại xã Đắk Tô, tỉnh Quảng Ngãi, đồng thời thu giữ nhiều tang vật liên quan vụ án.

Chủ tịch UBND xã Nhân Cơ trao giấy khen cho 4 tập thể và 24 cá nhân đã có thành tích trong tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT tại địa phương

Tại buổi lễ trao thưởng, Đại tá Đậu Xuân Bảo đã trao giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng cho 20 cá nhân có thành tích xuất sắc, ghi nhận và biểu dương chiến công của các đơn vị tham gia điều tra, nhanh chóng bắt giữ đối tượng.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

ĐOÀN KIÊN