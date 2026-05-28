TPHCM: Triệt xóa đường dây ma túy nhiều phân nhánh, khởi tố 150 bị can

Từ bắt giữ đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy, lực lượng Công an TPHCM đã mở rộng điều tra, truy xét, bắt giữ nhiều đối tượng liên quan, khởi tố 150 đối tượng, chặt đứt nhiều phân nhánh tội phạm ma túy.

Trưa 28-5, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy (PC04, Công an TPHCM) cho biết, vừa triệt phá đường dây ma túy lớn, truy xét, bắt giữ và làm việc đối với 173 đối tượng liên quan, khởi tố 150 đối tượng, chặt đứt 5 đường dây với hơn 20 phân nhánh tội phạm.

Các đối tượng bị cơ quan Công an bắt giữ

Các phân nhánh tội phạm ma túy này do các đối tượng cộm cán cầm đầu, gồm: Trần Nguyễn Đức Thọ (tức Bi Thọ), Nguyễn Tuấn Kiệt, Trần Hoàng Phúc, Vũ Thị Ngọc Huyền, Nguyễn Trọng Quốc, Mai Quốc Dũng (tức Dũng Hồng Công) và Nguyễn Thị Thanh Tâm.

Trước đó, đêm 9-5-2026, qua công tác quản lý địa bàn, rà soát, kiểm tra nhanh, Đội 5, Phòng PC04 phát hiện 1 đối tượng dương tính với chất ma túy.

Nhận định phía sau đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy là các đầu mối cung cấp ma túy hoạt động tinh vi, manh động, Phòng PC04 đã nhanh chóng xác lập chuyên án đấu tranh.

Hiện trường một tụ điểm các đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy

Ngay trong đêm, các tổ công tác đã đồng loạt ra quân truy quét trên địa bàn các phường Vũng Tàu, Tam Thắng, Phước Thắng, Rạch Dừa, xã Xuyên Mộc, Hồ Tràm, Long Hải và các tỉnh lân cận.

Quá trình điều tra, lực lượng Công an tiếp tục mở rộng đến địa bàn TP Đồng Nai và bắt giữ thêm 8 đối tượng do Võ Văn Sang (ngụ phường Hố Nai) cầm đầu. Từ phân nhánh này, các đối tượng tạo thành một mạng lưới hoạt động liên tỉnh, giữa TP Đồng Nai và TPHCM.

Đối tượng Võ Văn Sang đã dùng dao và hơi cay để tấn công lực lượng Công an

Theo Phòng PC04, trong quá trình vây bắt, các đối tượng cầm đầu vô cùng manh động, sử dụng bình xịt hơi cay và mang theo hung khí chống trả quyết liệt nhằm tẩu thoát, khiến một số cán bộ, chiến sĩ công an bị thương tích. Tuy nhiên, với quyết tâm trấn áp tội phạm, lực lượng chức năng đã khống chế thành công toàn bộ các đối tượng.

Từ trái qua, các đối tượng: Trần Đức Thọ (tức Bi Thọ), Vũ Thị Ngọc Huyền, Mai Quốc Dũng (tức Dũng Hồng Công), Trần Hoàng Phúc

Các đối tượng tại cơ quan Công an

Tại hiện trường, cơ quan Công an thu giữ số lượng lớn ma túy, 2 dao găm, 1 bình xịt hơi cay cùng nhiều bộ dụng cụ sử dụng ma túy.

Hiện Đội 5, Phòng PC04 đang tiếp tục củng cố hồ sơ, truy xét các đầu mối còn lại nhằm triệt phá tận gốc đường dây tội phạm ma túy.

