Đắk Lắk: Khởi tố tài xế gây tai nạn khiến 2 người tử vong

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Đắk Lắk đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và tạm giam đối với Hoàng Văn Thanh (51 tuổi, trú tại phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Thanh là tài xế xe tải gây ra vụ tai nạn giao thông khiến Y.S.Ê. (26 tuổi, trú tại xã Quảng Phú và Y.D.Ê. (35 tuổi, trú tại xã Cuôr Đăng, tỉnh Đắk Lắk) tử vong vào tối 26-5.

Hiện trường vụ tai nạn

Theo điều tra ban đầu, khoảng 19 giờ 25 phút ngày 26-5, Thanh điều khiển xe tải lưu thông trên đường tỉnh lộ 8 theo hướng từ xã Quảng Phú về phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Khi đi đến trước cổng Khu nghiệp Tân An, phường Tân An, Thanh điều khiển xe lách sang bên trái để vượt xe ô tô cùng chiều. Trong lúc chạy vượt lên, xe của Thanh đã gây tai nạn với xe máy đi theo chiều ngược lại.

Hậu quả, hai nạn nhân đi xe máy là Y.S.Ê và Y.D.Ê. tử vong. Sau khi tai nạn xảy ra, ông Thanh đã đến Công an tỉnh Đắk Lắk trình báo toàn bộ sự việc.

MAI CƯỜNG