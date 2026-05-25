Đồng Nai: Xử lý nhiều thanh thiếu niên vi phạm an toàn giao thông

Trong 3 ngày liên tiếp từ tối 22-5 đến hết ngày 24-5, Phòng CSGT Công an TP Đồng Nai đã tăng cường tuần tra, kiểm soát xuyên đêm trên nhiều tuyến đường trọng điểm nhằm xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Nhiều trường hợp chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện giao thông ở Đồng Nai bị xử lý. Ảnh: CSGTĐN

Theo đó, lực lượng CSGT tập trung kiểm tra tại các khu vực đông hàng quán hoạt động về đêm, nơi tiềm ẩn nhiều nguy cơ vi phạm nồng độ cồn. Đồng thời, tuần tra xử lý nhiều thanh thiếu niên tụ tập chạy xe độ, nẹt pô nổ lớn gây gây mất trật tự công cộng.

Xe máy không có bộ phận giảm thanh gây ồn ào trên đường phố

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã lập biên bản xử lý tổng cộng 120 trường hợp vi phạm, tạm giữ hàng chục xe mô tô cùng nhiều giấy tờ liên quan.

Các lỗi vi phạm chủ yếu gồm: vi phạm nồng độ cồn, thay đổi kết cấu xe, điều khiển xe không có bộ phận giảm thanh, xe không gắn biển số, không có giấy phép lái xe, giao xe cho người chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện...

Riêng tối 24-5, Phòng CSGT phối hợp Công an phường Trấn Biên bố trí 3 tổ công tác tuần tra lưu động kết hợp lập chốt kiểm tra, đã lập 48 biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ 23 xe mô tô. Trong đó, có 6 trường hợp xe không có bộ phận giảm thanh, 3 trường hợp người chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện và 7 trường hợp vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông.

Lực lượng CSGT TP Đồng Nai xử lý các đối tượng có hành vi vi phạm, gây mất trật tự công cộng

Phòng CSGT Công an TP Đồng Nai cho biết, sẽ tiếp tục duy trì tuần tra khép kín địa bàn vào ban đêm và rạng sáng, tập trung xử lý các hành vi vi phạm gây mất trật tự công cộng.

PHÚ NGÂN