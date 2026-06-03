Phát hiện, xử lý một số người dân trồng cần sa tại nhà để sử dụng và bán

Lực lượng chức năng TPHCM đã phát hiện các vụ trồng cần sa tại nhà dân để sử dụng và bán cho người khác.

Ngày 3-6, Công an phường Tây Nam (TPHCM) cho biết đang lập hồ sơ xử lý ông P.B.H. (41 tuổi) vì đã trồng, tàng trữ và sử dụng cần sa.

Công an phát hiện nhiều cây cần sa trồng tại nhà ông H.

Cụ thể, tối 31-5, trong đợt cao điểm 45 ngày đêm rà soát, làm sạch địa bàn, lực lượng công an kiểm tra hành chính nơi ở của ông H. (tại khu phố Rạch Bắp, phường Tây Nam), phát hiện ông H. dương tính với chất ma túy là cần sa.

Khám xét căn nhà của ông H., công an phát hiện 34 cây cần sa trồng trước và sau nhà. Trong khu vực bếp, lực lượng chức năng còn phát hiện 2 hũ nhựa chứa hoa, lá, cành cây khô nghi là cần sa và 2 bộ dụng cụ tự chế để sử dụng ma túy. Toàn bộ tang vật đã được cơ quan công an niêm phong để phục vụ điều tra.

Tang vật ghi nhận tại hiện trường

* Trước đó, ngày 22-5, Công an xã Nhuận Đức kiểm tra một căn nhà tại ấp Ngã Tư, phát hiện T.H.Q.L. (33 tuổi) và vợ là H.T. (22 tuổi) có biểu hiện nghi vấn nên mời về trụ sở làm việc. Qua xét nghiệm nhanh, cả hai được xác định dương tính với chất ma túy là cần sa. Từ lời khai của bà H.T., cơ quan chức năng xác định bà N.T.N. (68 tuổi, ngụ xã Phú Hòa Đông) là người bán cần sa.

Lực lượng chức năng phát hiện trong vườn nhà của bà N. có trồng 72 cây cần sa, tổng khối lượng khoảng 23,9 kg

Làm việc tại cơ quan công an, bà N. thừa nhận đã hai lần bán cần sa cho bà H.T. với giá 200.000 đồng/gói. Khám xét khẩn cấp nơi ở của bà N. lực lượng chức năng phát hiện 72 cây cần sa được trồng phía sau vườn nhà với tổng khối lượng khoảng 23,9kg. Tại cơ quan công an, bà N. khai trồng cần sa để cho gà ăn và bán lại khi có người hỏi mua.

Công an xã Nhuận Đức đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với bà N. để tiếp tục điều tra, xử lý.

Tin liên quan Phát hiện vụ trồng cần sa quy mô lớn tại Đà Nẵng

MẠNH THẮNG