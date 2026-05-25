Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu lại bị trộm cáp điện chiếu sáng

Ngày 25-5, Ban Quản lý dự án 85, Bộ Xây dựng, cho biết đã có văn bản gửi UBND TP Đồng Nai và lực lượng công an địa phương trình báo vụ mất cắp vật tư, thiết bị điện chiếu sáng tại dự án thành phần 2 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Hệ thống điện chiếu sáng trên cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu bị cắt trộm

Theo Ban Quản lý dự án 85, khoảng 18 giờ ngày 24-5, đơn vị quản lý bảo trì thuộc Khu Quản lý đường bộ IV phát hiện nhiều vị trí trên tuyến cao tốc qua gói thầu 9-XL, thuộc địa bàn phường Long Thành và xã Long Phước, TP Đồng Nai, bị cắt phá dây cáp điện.

Qua kiểm tra hiện trường, các đơn vị liên quan ghi nhận nhiều dấu hiệu xâm nhập trái phép. Các đối tượng đã cắt, rút dây điện tại hàng loạt trụ đèn trên tuyến chính và các tuyến nhánh nút giao Long Thành, khiến hệ thống chiếu sáng không thể vận hành.

Cụ thể, hệ thống đèn trên tuyến chính đoạn Km17+200 - Km17+700 tại nút giao Long Thành bị tê liệt ở cả hai bên tuyến. Một số đoạn tuyến nhánh hướng từ TPHCM đi Dầu Giây, hướng Dầu Giây - Vũng Tàu và tuyến chính hướng từ Biên Hòa đi Vũng Tàu tại nút giao sân bay Long Thành cũng bị cắt cáp điện.

Cáp điện chiếu sáng trên cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu bị cắt trộm

Ban Quản lý dự án 85 cho biết hiện chưa xác định đầy đủ giá trị tài sản thiệt hại. Tuy nhiên, vụ việc không chỉ gây thất thoát tài sản dự án mà còn ảnh hưởng đến an toàn giao thông do tuyến cao tốc đã đưa vào khai thác.

Đây là lần thứ hai hệ thống điện chiếu sáng trên cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu bị phá hoại, mất cắp. Trước đó, ngày 3-4-2026, Ban Quản lý dự án 85 cũng từng có văn bản trình báo vụ việc tương tự.

PHÚ NGÂN