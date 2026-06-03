Điều tra làm rõ vụ vận chuyển 7.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc

Ngày 3-6, lực lượng chức năng Hải đoàn Biên phòng 18 (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam) đã dẫn giải tàu SG - 3581 về cảng Hải đoàn để làm rõ nguồn gốc 7.000 lít dầu DO không có hóa đơn, chứng từ hợp lệ.

Trước đó, chiều 2-6, tại vùng biển TPHCM, tổ công tác của Biên đội II/26/Hải đoàn Biên phòng 18 kiểm tra phương tiện thủy nội địa có số đăng ký SG - 3581, do ông Nguyễn Văn Q. (sinh năm 1984, ngụ tỉnh Ninh Bình) làm thuyền trưởng.

Lực lượng Hải đoàn Biên phòng 18 kiểm tra hàng hóa trên tàu SG - 3581

Tại thời điểm kiểm tra, ông Nguyễn Văn Q. xuất trình đầy đủ giấy tờ tùy thân, có giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng, nhưng không xuất trình được giấy tờ đăng ký, đăng kiểm của phương tiện.

Theo lời khai của ông Q., trên phương tiện SG-3581 đang vận chuyển khoảng 7.000 lít dầu không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Lực lượng chức năng đã dẫn tàu về cảng Hải đoàn Biên phòng 18 để điều tra, xác minh làm rõ nguồn gốc của số dầu trên để xử lý theo quy định.

MẠNH THẮNG