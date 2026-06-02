Bắt giữ người đập phá hàng loạt tủ đổi pin xe điện

Ngày 2-6, Công an phường Linh Xuân cho biết, đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM lập hồ sơ, lấy lời khai Nguyễn Công Nam (41 tuổi) để điều tra về hành vi “Hủy hoại tài sản”.

Nguyễn Công Nam thực hiện lại hành vi đập phá điểm đổi pin gần Công viên Gia Định

Vụ việc được phát hiện từ ngày 30-5, khi quản lý Công ty Cổ phần Phát triển Trạm Sạc Toàn Cầu V-Green khảo sát trên đường Phạm Văn Đồng (phường Linh Xuân) và ghi nhận 3 tủ đổi pin bị phá hoại.

Theo thống kê ban đầu, riêng 3 tủ đổi pin đầu tiên được xác định bị phá hoại có tổng giá trị hơn 176 triệu đồng. Chi phí sửa chữa, thay thế màn hình và khắc phục hư hỏng ước tính hơn 14 triệu đồng mỗi tủ.

Cùng với 3 tủ sạc trên, công ty ghi nhận 7 tủ đổi pin khác đặt tại các tuyến đường thuộc địa bàn phường Thủ Đức, phường Sài Gòn cũng bị phá hoại. Vụ việc khiến màn hình, camera giám sát cùng nhiều thiết bị kỹ thuật khác bị hư hỏng. Sau đó, Công ty V-Green đã gửi đơn trình báo đến cơ quan công an.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Linh Xuân phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (PC02, Công an TPHCM) tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập dữ liệu camera an ninh, rà soát các tuyến đường liên quan để truy xét nghi phạm.

Đến tối 1-6, lực lượng công an đã truy xét và bắt giữ Nguyễn Công Nam. Tại cơ quan công an, Nam khai nhận đã dùng đá đập vỡ màn hình các tủ đổi pin xe điện trên đường Phạm Văn Đồng (phường Linh Xuân) vào ngày 28-5.

Mở rộng điều tra, Nam khai từ cuối tháng 4 đến nay đã thực hiện hành vi tương tự tại khoảng 10 điểm đặt tủ đổi pin trên địa bàn thành phố.

Hiện cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.

MẠNH THẮNG