Xã hội

Chùa, cơ sở tự viện đồng loạt cử chuông tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ

SGGPO

Sáng 27-7, chùa Quán Sứ (Hà Nội) cùng các chùa, cơ sở tự viện trên cả nước đồng loạt cử 3 hồi chuông, trống Bát Nhã tưởng niệm, tri ân các Anh hùng liệt sĩ.

Chùa Quán Sứ (Hà Nội) cử chuông sáng 27-7 tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ. Ảnh: GHPGVN
Chùa Quán Sứ (Hà Nội) cử chuông sáng 27-7 tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ. Ảnh: GHPGVN

Từ sáng sớm, đông đảo tăng ni, phật tử và người dân đã có mặt tại chính điện chùa Quán Sứ để tham dự nghi lễ. Đúng 5 giờ, tiếng chuông Đại hồng và trống Bát Nhã vang lên trong không gian trang nghiêm. Sau đó, chư tăng và phật tử tụng kinh, cầu siêu, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

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Các Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức, Tăng ni và phật tử chùa Quán Sứ tụng kinh và thực hiện nghi lễ tâm linh. Ảnh: GHPGVN

Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cho biết, tháng 7 hàng năm là mùa tri ân, báo ân trong truyền thống Phật giáo, đồng thời cũng là dịp để nhân dân cả nước tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ, phát huy đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”. Nghi lễ năm nay càng thêm ý nghĩa trong bối cảnh cả nước triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, thể hiện trách nhiệm và lòng biết ơn đối với những người đã cống hiến, hy sinh vì Tổ quốc.

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Phật tử tụng kinh, cầu siêu cho những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Ảnh: GHPGVN

Theo truyền thống Phật giáo, tiếng chuông và trống Bát Nhã trong các nghi lễ lớn gửi gắm lời nguyện cầu cho quốc thái dân an, hòa bình và an lạc. Việc đồng loạt cử 3 hồi chuông, trống Bát Nhã tại các chùa, cơ sở tự viện trên cả nước sáng 27-7 góp phần lan tỏa tinh thần tri ân, báo ân, nhắc nhớ các thế hệ hôm nay về sự hy sinh to lớn của các Anh hùng liệt sĩ.

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Chùa Quán Sứ Tụng kinh tri ân các Anh hùng liệt sĩ tăng ni phật tử cầu siêu 27-7

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