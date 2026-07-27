Sáng 27-7, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tân Sơn Nhì (TPHCM) tổ chức khánh thành công trình cải tạo Bia truyền thống phường Tân Sơn Nhì, nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2026). Đến dự có đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM.

Video Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết dâng hoa, dâng hương tại Bia truyền thống phường Tân Sơn Nhì. Thực hiện: CẨM TUYẾT

Trong không khí trang nghiêm, lãnh đạo TPHCM cùng người dân phường Tân Sơn Nhì đã thành kính dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ, tri ân công lao to lớn của các Anh hùng liệt sĩ - những người đã hiến dâng tuổi thanh xuân, máu xương và cả cuộc đời mình cho độc lập, tự do của Tổ quốc, cho hạnh phúc của nhân dân.

Lãnh đạo TPHCM cùng người dân phường Tân Sơn Nhì dành phút mặc niệm tưởng nhớ công lao to lớn của các Anh hùng liệt sĩ. Ảnh: CẨM TUYẾT

Phó Chủ tịch UBND phường Tân Sơn Nhì Lê Thị Thu Huyền chia sẻ, phát huy truyền thống đạo lý cao đẹp “Uống nước nhớ nguồn”, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Tân Sơn Nhì luôn quan tâm thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo các gia đình chính sách và người có công, tăng cường hoạt động giáo dục truyền thống, về nguồn…

Lãnh đạo TPHCM cùng lãnh đạo và người dân phường Tân Sơn Nhì dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ. Ảnh: CẨM TUYẾT

Theo đồng chí Lê Thị Thu Huyền, qua nhiều năm tháng, Bia truyền thống phường Tân Sơn Nhì đã xuống cấp, Ban Thường vụ Đảng ủy phường giao Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Hội Cựu chiến binh phường phát động cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, đoàn viên, hội viên, lực lượng vũ trang và các tổ chức, đơn vị tự nguyện ủng hộ vật tư, cây xanh, ngày công… để cải tạo, sửa chữa toàn bộ khuôn viên Bia truyền thống.

Sau thời gian thi công, đến nay công trình đã hoàn thành đúng tiến độ, tạo ra không gian trang nghiêm, sạch đẹp, thuận tiện cho cán bộ, đảng viên và người dân đến dâng hương, tưởng niệm. Tổng kinh phí thực hiện công trình ước trị giá khoảng 800 triệu đồng.

CẨM TUYẾT