Khánh thành công trình cải tạo Bia truyền thống phường Tân Sơn Nhì

Trong không khí trang nghiêm, lãnh đạo TPHCM cùng người dân phường Tân Sơn Nhì đã thành kính dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ, tri ân công lao to lớn của các Anh hùng liệt sĩ - những người đã hiến dâng tuổi thanh xuân, máu xương và cả cuộc đời mình cho độc lập, tự do của Tổ quốc, cho hạnh phúc của nhân dân.
Phó Chủ tịch UBND phường Tân Sơn Nhì Lê Thị Thu Huyền chia sẻ, phát huy truyền thống đạo lý cao đẹp “Uống nước nhớ nguồn”, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Tân Sơn Nhì luôn quan tâm thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo các gia đình chính sách và người có công, tăng cường hoạt động giáo dục truyền thống, về nguồn…
Theo đồng chí Lê Thị Thu Huyền, qua nhiều năm tháng, Bia truyền thống phường Tân Sơn Nhì đã xuống cấp, Ban Thường vụ Đảng ủy phường giao Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Hội Cựu chiến binh phường phát động cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, đoàn viên, hội viên, lực lượng vũ trang và các tổ chức, đơn vị tự nguyện ủng hộ vật tư, cây xanh, ngày công… để cải tạo, sửa chữa toàn bộ khuôn viên Bia truyền thống.
Sau thời gian thi công, đến nay công trình đã hoàn thành đúng tiến độ, tạo ra không gian trang nghiêm, sạch đẹp, thuận tiện cho cán bộ, đảng viên và người dân đến dâng hương, tưởng niệm. Tổng kinh phí thực hiện công trình ước trị giá khoảng 800 triệu đồng.