Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong thăm gia đình chính sách tiêu biểu ở phường Chợ Lớn và phường An Đông, nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong thăm gia đình chính sách tiêu biểu.

﻿Thực hiện: VĂN MINH

Ngày 27-7, đoàn đại biểu Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM do đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM, làm trưởng đoàn, đến thăm gia đình chính sách tiêu biểu nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 – 27-7-2026).

Theo đó, đoàn đến thăm ông Trần Thăng Phúc (sinh năm 1928, ngụ phường Chợ Lớn, cán bộ lão thành cách mạng, thương binh 3/4); thăm ông Lê Văn Mê (sinh năm 1954, ngụ phường An Đông, thương binh 1/4) và bà Trần Thị Hai (sinh năm 1941, ngụ phường Chợ Lớn, người có công cách mạng).

Đồng chí Lê Quốc Phong thăm hỏi ông Trần Thăng Phúc. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí Lê Quốc Phong thăm ông Trần Thăng Phúc. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tại những nơi đến thăm, đồng chí Lê Quốc Phong dành nhiều thời gian trò chuyện với các ông bà. Đồng chí bày tỏ lòng biết ơn, tri ân sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh to lớn của các ông bà và gia đình đối với sự nghiệp cách mạng, vì độc lập tự do của Tổ quốc và cuộc sống bình yên hôm nay.

Đồng chí Lê Quốc Phong thăm ông Lê Văn Mê. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí gửi lời chúc các ông bà luôn sống vui khỏe, tiếp tục là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho gia đình, con cháu.

Đồng chí Lê Quốc Phong thăm bà Trần Thị Hai. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, chăm lo tốt hơn nữa đời sống vật chất và tinh thần cho các gia đình thương binh, người có công với cách mạng, làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa.

VĂN MINH