Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Rừng Sác

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2026), sáng 27-7, đồng chí Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM, cùng đoàn đại biểu TPHCM đến dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Rừng Sác và Đền thờ Anh hùng liệt sĩ Rừng Sác - Cần Giờ, xã Cần Giờ.

Tham gia cùng đoàn có đồng chí Trần Văn Bảy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; lãnh đạo Bộ Tư lệnh TPHCM, Công an TPHCM; lãnh đạo các xã Cần Giờ, Bình Khánh, An Thới Đông, Thạnh An.

Tại Nghĩa trang Liệt sĩ Rừng Sác, các thành viên trong đoàn đã đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, bày tỏ lòng thành kính và tri ân sâu sắc công lao to lớn của các Anh hùng liệt sĩ - những người con ưu tú của dân tộc đã không tiếc máu xương, hiến dâng tuổi thanh xuân, anh dũng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Đoàn đại biểu TPHCM dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Rừng Sác. Ảnh: THANH TÂM

Rừng Sác không chỉ là biểu tượng của vùng rừng ngập mặn đặc trưng ở TPHCM mà còn là chứng nhân lịch sử, ghi dấu những chiến công hào hùng của lực lượng Đặc công Rừng Sác.

Trong những năm tháng kháng chiến chống Mỹ, với tinh thần “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”, các chiến sĩ đặc công đã ngày đêm bám trụ giữa rừng ngập mặn, vượt qua muôn vàn hiểm nguy của thiên nhiên và bom đạn, chiến đấu với lòng dũng cảm phi thường, ý chí bất khuất, sẵn sàng hy sinh tuổi thanh xuân để bảo vệ từng tấc đất quê hương, gìn giữ độc lập, tự do cho dân tộc.

Đồng chí Dương Anh Đức, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM thắp hương tại các mộ liệt sĩ ở Nghĩa trang Liệt sĩ Rừng Sác. Ảnh: KIM LINH

Trên địa bàn toàn huyện Cần Giờ (trước đây) có hơn 800 anh hùng liệt sĩ đã hy sinh, trong đó có 454 đồng chí là đảng viên, đoàn viên, cán bộ, chiến sĩ, du kích người Cần Giờ; có 468 thương binh, bệnh binh, 397 gia đình có công giúp đỡ cách mạng, 470 nạn nhân chất độc hóa học và hàng ngàn người dân vô tội đã ngã xuống vì chiến tranh. Bên cạnh đó, còn có hơn 860 liệt sĩ Trung đoàn 10 Rừng Sác - những người con đến từ nhiều miền quê trên cả nước đã anh dũng hy sinh trên chiến trường Rừng Sác.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM dâng hoa, dâng hương tại Đền thờ Anh hùng liệt sĩ Rừng Sác - Cần Giờ. Ảnh: THANH TÂM

Tiếp đó, đoàn đến dâng hương tại Đền thờ Anh hùng liệt sĩ Rừng Sác - Cần Giờ. Trong không khí trang nghiêm, các thành viên trong đoàn thành kính trước anh linh các thế hệ tiền bối cách mạng, Anh hùng liệt sĩ, đồng chí, đồng bào đã hy sinh xương máu, dâng hiến trọn cuộc đời cho Tổ quốc.

Đền thờ Anh hùng liệt sĩ Rừng Sác - Cần Giờ là nơi tưởng nhớ, tri ân các Anh hùng liệt sĩ và bậc tiền nhân có công với quê hương, đất nước. Đây cũng là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, điểm đến văn hóa giàu ý nghĩa để giới thiệu với du khách trong nước và quốc tế.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM thắp hương tại Đền thờ Anh hùng liệt sĩ Rừng Sác - Cần Giờ. Ảnh: THANH TÂM

Đền thờ tọa lạc tại xã Cần Giờ, nơi có Nghĩa trang Liệt sĩ Rừng Sác quy tập 1.221 phần mộ liệt sĩ, trong đó có 1.145 liệt sĩ đến từ nhiều tỉnh, thành trên cả nước đã anh dũng hy sinh trên vùng đất này qua hai cuộc kháng chiến trường kỳ giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước.

CẨM NƯƠNG