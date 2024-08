Đồng Tháp: Khai thác mỏ cát thứ 3 phục vụ thi công tuyến cao tốc Cao Lãnh - An Hữu

UBND tỉnh Đồng Tháp vừa chấp thuận cho Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật VNCN E&C khai thác mỏ cát thuộc các xã An Hiệp, An Nhơn (huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp) phục vụ thi công tuyến cao tốc Cao Lãnh - An Hữu, giai đoạn 1 với diện tích 18ha.

Cao tốc Cao Lãnh - An Hữu giai đoạn hoàn chỉnh đạt tiêu chuẩn đường cao tốc 4 làn xe

Đây là mỏ cát thứ 3 được giao cho nhà thầu khai thác phục vụ thi công tuyến cao tốc Cao Lãnh - An Hữu theo cơ chế đặc thù.

Mỏ cát này có tổng trữ lượng khoảng 674.953m3, trong đó, trữ lượng cát san lấp được phép khai thác là 420.000m3.

Thời hạn khai thác là 6 tháng (từ tháng 8-2024 đến tháng 2-2025); thời gian cải tạo phục hồi môi trường để đóng cửa mỏ là 6 tháng.

Mỏ cát được phép khai thác đến độ sâu -17m bằng 2 xáng cạp (dung tích gàu 3,5m3); thời gian hoạt động từ 7 giờ đến 17 giờ cùng ngày, không khai thác vào ban đêm. Công suất khai thác cát không vượt quá 2.570m3/ngày và không vượt quá 77.100m3/tháng.

Trước đó, UBND tỉnh Đồng Tháp đã giao 2 mỏ cát cho nhà thầu khai thác phục vụ thi công tuyến cao tốc Cao Lãnh - An Hữu theo cơ chế đặc thù, trong đó một mỏ thuộc xã Tân Thuận Đông (TP Cao Lãnh) và các xã Mỹ An Hưng A, Mỹ An Hưng B (huyện Lấp Vò); mỏ còn lại thuộc các xã Thường Lạc, Long Khánh A (huyện Hồng Ngự) và phường An Lạc (TP Hồng Ngự).

Để đáp ứng tiến độ thi công Dự án tuyến cao tốc Cao Lãnh - An Hữu, UBND tỉnh Đồng Tháp cũng vừa giới thiệu thêm một mỏ cát trên sông Tiền, đoạn qua phường 11 và xã Tân Thuận Tây (TP Cao Lãnh) để thực hiện thủ tục khai thác mỏ cát theo cơ chế đặc thù, dự kiến đưa vào khai thác trong tháng 10-2024.

TÍN HUY