Đồng Tháp: Không để xảy ra tình trạng chậm đóng Bảo hiểm xã hội

Ngày 13-10, ông Trần Trí Quang, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, vừa yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các xã, phường chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có sử dụng lao động chuyển nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đầy đủ, đúng thời gian quy định, không để xảy ra tình trạng chậm đóng, đóng không đủ hàng tháng.

Công nhân làm việc ở một cơ sở xuất khẩu thanh long tại xã Chợ Gạo

Theo đó, ông Trần trí Quang yêu cầu ngành chức năng nghiêm túc chấp hành pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; Phối hợp Bảo hiểm xã hội tỉnh nhắc nhở, đôn đốc các đơn vị sử dụng lao động trích nộp số tiền chậm đóng và đóng đầy đủ số tiền bảo hiểm phát sinh trong tháng.

Đồng thời, tổ chức các đoàn kiểm tra (có cán bộ công an tham gia) về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp tại các đơn vị sử dụng lao động. Tập hợp hồ sơ các đơn vị sử dụng lao động có dấu hiệu vi phạm hình sự về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp chuyển đến cơ quan công an để xác minh, xử lý theo quy định.

Ngoài ra, UBND tỉnh Đồng Tháp đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Tháp giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về lao động, bảo hiểm xã hội tại các đơn vị sử dụng lao động có thành lập tổ chức công đoàn...

Tính đến tháng 8-2025, toàn tỉnh Đồng Tháp có 6.533 đơn vị sử dụng lao động chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, với tổng số tiền 388,915 tỷ đồng, nhiều đơn vị nợ kéo dài gây ảnh hưởng quyền lợi của người lao động.

NGỌC PHÚC