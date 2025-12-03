Xã hội

Lâm Đồng: Đèo Gia Bắc sạt lở nhiều điểm, cấm phương tiện lưu thông

Đêm 3-12, ông Vũ Đức Nhuần, Chủ tịch UBND xã Sơn Điền (tỉnh Lâm Đồng) cho biết, trên quốc lộ 28, đoạn qua đèo Gia Bắc (thuộc địa bàn xã Sơn Điền, tỉnh Lâm Đồng) xảy ra nhiều điểm sạt lở, khiến giao thông chia cắt.

Thông tin ban đầu, chiều tối cùng ngày, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng xuất hiện mưa lớn trên diện rộng. Tại các đoạn thuộc Km43, Km45, Km50 trên quốc lộ 28 xảy ra sạt lở nhiều vị trí.

IMG_0872.jpeg
IMG_0866.jpeg
Đất đá tràn xuống lấp toàn bộ mặt đường đèo Gia Bắc

Ghi nhận tại hiện trường, lượng đất đá lớn cùng các loại cây rừng tràn xuống mặt đường khiến các phương tiện không thể lưu thông qua lại.

IMG_0869.jpeg
Hiện tại đèo Gia Bắc cấm phương tiện qua lại để đảm bảo an toàn

Ngay sau khi nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã thông báo, điều tiết giao thông ở hai đầu đèo. Trước mắt tạm thời không cho người và phương tiện qua lại để đảm bảo an toàn.

IMG_0863.jpeg
IMG_0867.jpeg
Cơ quan chức năng có mặt tại hiện trường kiểm tra những vị trí sạt lở trên quốc lộ 28 qua đèo Gia Bắc

Trước đó, Báo SGGP thông tin trong đợt mưa lớn tháng 11-2025, đèo Gia Bắc cũng nhiều lần bị sạt lở, giao thông bị gián đoạn trong nhiều ngày.

Tỉnh Lâm Đồng sau đó đã ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp nhằm khắc phục tình trạng sạt lở nghiêm trọng tại đèo Gia Bắc.

