Kinh tế

Đồng Tháp: Lúa chết bất thường khi sắp thu hoạch

SGGPO

Vụ lúa Đông Xuân của một hộ dân ở Đồng Tháp sắp đến ngày thu hoạch bỗng dưng bị chết bất thường khiến nông dân trồng lúa trong khu vực lo lắng.

z7755854572100_9c0429b287d28956703f6e0b19285b53.jpg
Bà Phạm Thị Ngọc Mến xót xa khi ruộng lúa của mình bỗng nhiên vàng lá, chết khô

Theo ghi nhận, trên cánh đồng lúa đang giai đoạn trổ bông (thuộc 2 xã Mỹ Quí và Tháp Mười), có 4 ô lúa với tổng diện tích khoảng 22.000 m2 của bà Phạm Thị Ngọc Mến (xã Tháp Mười) chuyển sang màu vàng, lá cháy, khô bông, chết cây, không còn rễ non, chỗ vàng chỗ xanh héo, gần như bị thiệt hại hoàn toàn.

Điều đáng nói, hàng chục ô lúa xung quanh vẫn phát triển xanh tốt. Theo bà Mến, toàn bộ số lúa trong vùng đến nay được khoảng 70 ngày tuổi xanh tốt, riêng chỉ lúa của bà chết khô bất thường, có thể do kẻ xấu phá hoại. Bà Mến mong chính quyền địa phương làm rõ vụ việc.

z7755854637054_8edc30c5432145101a39456c45797b95.jpg
Người dân trồng lúa mong chính quyền địa phương sớm điều tra nguyên nhân lúa chết bất thường

Người dân địa phương lo lắng, nếu trường hợp lúa bị kẻ xấu phun thuốc làm chết cây thì thuốc cũng sẽ bay qua các ruộng lân cận, gây ảnh hưởng đến sự phát triển và năng suất lúa, trong khi đó giá vật tư ngày càng tăng cao. Nông dân mong chính quyền địa phương sớm điều tra nguyên nhân, làm rõ vụ việc để yên tâm sản xuất.

Hiện ngành chức năng địa phương đang kiểm tra, tìm nguyên nhân dẫn đến lúa chết để có hướng khắc phục “cứu” lúa, đồng thời khuyến cáo người trồng lúa thường xuyên thăm ruộng để chủ động bảo vệ cây trồng.

NGỌC PHÚC

