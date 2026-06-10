Đồng Tháp: Nông dân "đổi đời" nhờ xoài hữu cơ và du lịch sinh thái

Người trồng xoài tại Đồng Tháp đang chuyển hướng mạnh mẽ sang canh tác hữu cơ, kết hợp làm du lịch sinh thái. Hướng đi mới này không chỉ giúp bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng nông sản mà còn mang lại nguồn thu nhập cao và ổn định cho người dân.

Ngành chức năng tỉnh Đồng Tháp đang hỗ trợ người dân phát triển du lịch sinh thái dựa vào vườn xoài

Tại xã Mỹ Thọ, tỉnh Đồng Tháp, những vườn xoài của ông Chín Mương, chú Tư Mách, chú Ba Hậu... giờ đây đã trở thành điểm đến quen thuộc của du khách. Thay vì lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật, các nhà vườn đã áp dụng quy trình VietGAP, tăng cường phân bón hữu cơ và bao trái cẩn thận.

Nhờ canh tác theo hướng "xanh - sạch - đẹp", trái xoài có vị ngọt thanh, chất lượng vượt trội. Đặc biệt, mô hình “Cây xoài nhà tôi”, nơi mỗi cây xoài đều có tên tuổi, nhật ký canh tác riêng đã giúp xóa bỏ nỗi lo được mùa mất giá. Khách hàng có thể theo dõi cây từ lúc ra hoa đến khi hái quả, sẵn sàng mua về mà không phải lo về chất lượng.

Thời gian qua, ngành chức năng địa phương đã hỗ trợ nông dân việc mở cửa đón khách tham quan, trải nghiệm hái trái và bán cây giống giúp nhà vườn tăng thu nhập đáng kể.

Nông dân phường Cao Lãnh giới thiệu trái xoài sản xuất theo mô hình hữu cơ

Ông Nguyễn Minh Tuấn, Chủ tịch UBND xã Mỹ Thọ cho biết, chính quyền địa phương tích cực hướng dẫn nông dân ứng dụng khoa học kỹ thuật để sản xuất an toàn, đồng thời đẩy mạnh liên kết, làm cầu nối giữa các hợp tác xã và doanh nghiệp chế biến.

Để trái xoài “bay” xa hơn, tỉnh Đồng Tháp đã phát triển hơn 10.030 ha xoài đăng ký mã số vùng trồng (với 353 mã số) và đưa nông sản lên các sàn thương mại điện tử lớn. Nhờ đó, bên cạnh các chợ truyền thống và nhà máy chế biến, xoài Đồng Tháp đã xuất khẩu chính ngạch sang các thị trường như Hoa Kỳ, EU, Hàn Quốc, Úc, New Zealand...

Việc kiên trì mục tiêu nâng cao chất lượng và đa dạng hóa nguồn thu từ du lịch sinh thái chính là chìa khóa vàng giúp nông dân Đồng Tháp làm giàu bền vững.

NGỌC PHÚC