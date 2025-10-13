Đồng Tháp: Sử dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Ngày 13-10, UBND tỉnh Đồng Tháp ban hành công văn về việc tăng cường công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Các bộ tại Trung tâm hành chính công phường Mỹ Tho hướng dẫn doanh nghiệp làm thủ tục

Theo đó, UBND tỉnh Đồng Tháp yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các xã, phường tập trung đổi mới, đa dạng hóa các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa bảo đảm hiệu quả, gắn với nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp; Tăng cường các hoạt động đối thoại, tư vấn, tiếp nhận phản ánh, kiến nghị, giải đáp vướng mắc, bất cập từ thực tiễn thi hành pháp luật cho doanh nghiệp.

Đặc biệt, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy chuyển đổi số, sử dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo trong hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; Hợp tác thực hiện và vận hành tốt Cổng Pháp luật quốc gia bảo đảm “đủ, sạch, sống thân thiện", đáp ứng đúng, đủ yêu cầu của người dân, doanh nghiệp…

Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật chuyên sâu, kỹ năng hỗ trợ pháp lý đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa cho đội ngũ công chức làm công tác hỗ trợ pháp lý, giải đáp các vướng mắc pháp lý cho doanh nghiệp.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Trần Trí Quang yêu cầu Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu triển khai thực hiện Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2026 - 2030 sau khi được Thủ tướng Chính phủ ban hành công văn về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Nếu phát sinh những vấn đề vượt thẩm quyền, các đơn vị kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý.

NGỌC PHÚC