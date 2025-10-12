Đưa công nghệ số đến từng hộ dân

Khoa học công nghệ

UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tân Mỹ (TPHCM) ký kết phối hợp phổ cập tri thức số đến từng hộ dân, từng khu phố, góp phần xây dựng cộng đồng công dân số trên địa bàn phường.

UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tân Mỹ vừa tổ chức hội nghị hưởng ứng Ngày chuyển đổi số quốc gia năm 2025 với chủ đề “Chuyển đổi số nhanh hơn, hiệu quả hơn, gần dân hơn”.

Đoàn viên thanh niên hướng dẫn người dân cài đặt và sử dụng chữ ký số

Tại hội nghị, các đơn vị đã giới thiệu 5 mô hình, giải pháp về chuyển đổi số gồm: “AI Chatbot phục vụ hành chính công”, “Hệ thống thuế điện tử và Bảo hiểm xã hội”, “Cổng dịch vụ công”, “Ứng dụng định danh điện tử VNeID và ứng dụng SOS An ninh trật tự”, “Hướng dẫn cài đặt và sử dụng chữ ký số miễn phí cho công dân và Ứng dụng Công dân số Thành phố”. Bên cạnh đó, UBND phường phối hợp thực hiện 10 gian hàng trưng bày, giới thiệu các sản phẩm, mô hình chuyển đổi số của đơn vị.

Dịp này, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường ký kết phối hợp về phong trào “Bình dân học vụ số” giai đoạn 2025-2026 tại phường Tân Mỹ. Hoạt động này nhằm nâng cao kỹ năng số, phổ cập tri thức số đến từng hộ dân, từng khu phố, góp phần xây dựng cộng đồng công dân số phường Tân Mỹ.

UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tân Mỹ phối hợp triển khai phong trào “Bình dân học vụ số”

Chủ tịch UBND phường Tân Mỹ Nguyễn Thị Bé Ngoan yêu cầu Tổ công nghệ số cộng đồng tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, đến từng khu phố, từng hộ dân để hướng dẫn, hỗ trợ người dân cài đặt, sử dụng và khai thác các nền tảng số. Bà Nguyễn Thị Bé Ngoan cũng mong muốn người dân và doanh nghiệp ở phường tích cực tham gia các hoạt động chuyển đổi số, góp phần xây dựng nếp sống văn minh, hiện đại trong thời đại số.

Các sản phẩm công nghệ trưng bày tại hội nghị
Đông đảo cán bộ, công chức và người dân tham gia hội nghị
THU HOÀI

