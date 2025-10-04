Phường Dĩ An (TPHCM): "Cầm tay chỉ việc" tổ công nghệ số cộng đồng

Sáng 4-10, tại văn phòng Ban điều hành khu phố Bình Đường, Trung tâm Phục vụ hành chính công (TTPVHCC) phường Dĩ An triển khai mô hình Hành chính công lưu động, phục vụ người yếu thế trên địa bàn và hướng dẫn trực tiếp các nghiệp vụ liên quan giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến cho Ban điều hành khu phố và Tổ công nghệ số cộng đồng.

Ngay từ sáng sớm, nhiều người dân trên địa bàn khu phố Bình Đường đã tới văn phòng Ban điều hành khu phố thực hiện các thủ tục đăng ký mã số thuế, làm giấy khai sinh, đăng ký kinh doanh, khai báo tạm trú - tạm vắng...

Cán bộ công chức TTPVHCC phường Dĩ An hướng dẫn nghiệp vụ cho thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng

Điểm nhấn của hoạt động này là cán bộ, công chức TTPVHCC phường hướng dẫn trực quan các nghiệp vụ liên quan xử lý thủ tục hành chính cho cán bộ Ban điều hành khu phố và các thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng; từ đó, cán bộ cơ sở có thể trực tiếp thao tác, đảm bảo phục vụ người dân kịp thời, tận cơ sở.

Người dân được hướng dẫn tạo lập chữ ký số

Đây được xem là mô hình, sáng kiến của TTPVHCC phường, với mục tiêu hướng tới thực hiện thủ tục hành chính và dịch vụ công trực tuyến tại chỗ, trọn gói để hỗ trợ người yếu thế.

Cán bộ công chức TTPVHCC phường Dĩ An sẵn sàng hỗ trợ người dân, doanh nghiệp

Theo Bí thư Đảng ủy phường Dĩ An Võ Văn Hồng, để chủ động giải quyết tốt nhất các thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp trên địa bàn, Đảng ủy, UBND phường đã yêu cầu triển khai kế hoạch tổ chức các đội hình lưu động hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến cho thành viên Ban điều hành 19 khu phố và các tổ công nghệ số trên địa bàn trên địa bàn phường, dự kiến đến cuối tháng 11-2025 sẽ thực hiện xong việc hướng dẫn, “cầm tay chỉ việc”.

Người dân phường Dĩ An đến Ban điều hành khu phố thực hiện các thủ tục hành chính

Đối với các trường hợp là người lớn tuổi, hạn chế đi lại, chưa có điện thoại thông minh, UBND bố trí cán bộ công chức tới tận nhà để hỗ trợ thực hiện trọn gói các dịch vụ công cho người dân.

XUÂN TRUNG