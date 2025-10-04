Chính trị

Cải cách hành chính

Phường Dĩ An (TPHCM): "Cầm tay chỉ việc" tổ công nghệ số cộng đồng

SGGPO

Sáng 4-10, tại văn phòng Ban điều hành khu phố Bình Đường, Trung tâm Phục vụ hành chính công (TTPVHCC) phường Dĩ An triển khai mô hình Hành chính công lưu động, phục vụ người yếu thế trên địa bàn và hướng dẫn trực tiếp các nghiệp vụ liên quan giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến cho Ban điều hành khu phố và Tổ công nghệ số cộng đồng.

Ngay từ sáng sớm, nhiều người dân trên địa bàn khu phố Bình Đường đã tới văn phòng Ban điều hành khu phố thực hiện các thủ tục đăng ký mã số thuế, làm giấy khai sinh, đăng ký kinh doanh, khai báo tạm trú - tạm vắng...

z7079529817057_968901ba1fb7f8172a41efc31efbfe1b.jpg
Cán bộ công chức TTPVHCC phường Dĩ An hướng dẫn nghiệp vụ cho thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng

Điểm nhấn của hoạt động này là cán bộ, công chức TTPVHCC phường hướng dẫn trực quan các nghiệp vụ liên quan xử lý thủ tục hành chính cho cán bộ Ban điều hành khu phố và các thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng; từ đó, cán bộ cơ sở có thể trực tiếp thao tác, đảm bảo phục vụ người dân kịp thời, tận cơ sở.

_MG_0009.JPG
Người dân được hướng dẫn tạo lập chữ ký số

Đây được xem là mô hình, sáng kiến của TTPVHCC phường, với mục tiêu hướng tới thực hiện thủ tục hành chính và dịch vụ công trực tuyến tại chỗ, trọn gói để hỗ trợ người yếu thế.

_MG_0020.JPG
Cán bộ công chức TTPVHCC phường Dĩ An sẵn sàng hỗ trợ người dân, doanh nghiệp

Theo Bí thư Đảng ủy phường Dĩ An Võ Văn Hồng, để chủ động giải quyết tốt nhất các thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp trên địa bàn, Đảng ủy, UBND phường đã yêu cầu triển khai kế hoạch tổ chức các đội hình lưu động hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến cho thành viên Ban điều hành 19 khu phố và các tổ công nghệ số trên địa bàn trên địa bàn phường, dự kiến đến cuối tháng 11-2025 sẽ thực hiện xong việc hướng dẫn, “cầm tay chỉ việc”.

IMG_0002.JPG
Người dân phường Dĩ An đến Ban điều hành khu phố thực hiện các thủ tục hành chính

Đối với các trường hợp là người lớn tuổi, hạn chế đi lại, chưa có điện thoại thông minh, UBND bố trí cán bộ công chức tới tận nhà để hỗ trợ thực hiện trọn gói các dịch vụ công cho người dân.

Tin liên quan
XUÂN TRUNG

Từ khóa

tổ công nghệ số cộng đồng phường Dĩ An cải cách hành chính

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn