Để phong trào "Bình dân học vụ số" đi vào thực chất, phường Bình Tân (TPHCM) tổ chức các lớp học miễn phí ngay tại khu phố và triển khai ứng dụng “Bình Tân học vụ số” hỗ trợ người dân.

Ngày 5-10, UBND phường Bình Tân (TPHCM) tổ chức ngày hội khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong giáo dục - đào tạo năm 2025; phát động phong trào “Bình dân học vụ số” giai đoạn 2025-2026 trên địa bàn phường.

Ngày hội nhằm góp phần nâng cao nhận thức của người dân về vai trò, ý nghĩa và lợi ích của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong các ngành, các lĩnh vực, đặc biệt là trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo.

UBND phường Bình Tân tổ chức ngày hội khoa học, công nghệ; phát động phong trào "Bình dân học vụ số"

Đồng thời là nơi trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giữa các trường học trên địa bàn, là nơi trao đổi, hợp tác giữa nhà trường và các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, giải pháp chuyển đổi số, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục – đào tạo trên địa bàn phường Bình Tân.

Chủ tịch UBND phường Bình Tân Nguyễn Văn Sử cho biết, bên cạnh các hoạt động phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, phường phát động phong trào “Bình dân học vụ số” giai đoạn 2025-2026.

Các em học sinh tham gia ngày hội

Để phong trào đi vào thực chất, phường sẽ tổ chức các lớp học miễn phí ngay tại khu phố; thành lập các đội tình nguyện viên "gõ cửa từng nhà" để hướng dẫn, hỗ trợ trực tiếp cho người dân. Đồng thời, triển khai ứng dụng “Bình Tân học vụ số” nhằm phổ cập nâng cao kiến thức chuyển đổi số, góp phần từng bước hình thành năng lực công dân số, gia đình số, đại sứ số, hộ kinh doanh số, khu phố số.

Phong trào “Bình dân học vụ số” trên địa bàn phường cũng hỗ trợ người dân lớn tuổi sử dụng thành thạo điện thoại thông minh để gọi video cho con cháu, đọc báo mạng, xem tin tức và quan trọng là có thể tự thực hiện các giao dịch đơn giản, an toàn trên môi trường số.

Đồng thời, hướng dẫn các tiểu thương, hộ kinh doanh biết cách đưa sản phẩm lên các sàn thương mại điện tử, sử dụng mạng xã hội để quảng bá và áp dụng thanh toán không dùng tiền mặt, giúp việc buôn bán thuận lợi và hiệu quả hơn.

Tin liên quan Xây dựng phường Bình Tân thành đô thị vệ tinh năng động, hiện đại

VĂN MINH