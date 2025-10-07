Đề xuất đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, bãi bỏ thủ tục không cần thiết

Theo Sở Nội vụ TPHCM, để Nghị quyết 66 thực sự tạo chuyển biến, Thành phố cần tiếp tục phân cấp mạnh mẽ hơn cho cơ sở; đồng thời bãi bỏ những thủ tục không cần thiết khi đã có dữ liệu điện tử, nhằm tiết kiệm chi phí và phục vụ người dân thuận tiện hơn.

Ngày 7-10, đồng chí Nguyễn Văn Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM chủ trì buổi làm việc với Sở Tư pháp và các đơn vị liên quan để nghe báo cáo tiến độ thực hiện Nghị quyết số 66-NQ/TW của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đồng chí Nguyễn Văn Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM chủ trì buổi làm việc. Ảnh: MẠNH THẮNG

Nghiên cứu phần mềm theo dõi tiến độ ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Theo Sở Tư pháp TPHCM, đến ngày 23-9, Thành phố đã thiết lập được khung pháp lý cơ bản và rõ ràng hơn cho công tác xây dựng, thi hành pháp luật; đồng thời tăng cường trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị trong việc tổ chức thực hiện. Đến nay, 68 đơn vị đã ban hành kế hoạch triển khai Nghị quyết 66, gồm 9 sở, ban, ngành và 59 UBND xã, phường.

Điểm đáng chú ý, công tác xây dựng pháp luật hiện nay được thực hiện theo cơ chế đặc thù quy định tại Nghị quyết số 197/2025/QH15 của Quốc hội, trong đó mức chi cho mỗi hồ sơ dự thảo văn bản quy phạm pháp luật được nâng lên đáng kể. Cách làm này nhằm khuyến khích cán bộ, công chức nâng cao tính chuyên nghiệp, bảo đảm chất lượng nội dung, trình tự và thủ tục ban hành văn bản chặt chẽ, đúng quy định.

Đại diện Sở Tư pháp cho biết, qua thống kê sơ bộ, TPHCM hiện có 393 văn bản quy phạm pháp luật mới (bao gồm cả văn bản của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Dương trước đây) đã được rà soát, song vẫn còn 1.110 văn bản chưa được rà soát. Việc ban hành danh mục văn bản của khối HĐND và UBND vẫn còn chậm. Vì vậy, Sở Tư pháp kiến nghị lãnh đạo Thành phố chỉ đạo các đơn vị, nhất là cấp phường xã, tăng cường phối hợp với Sở để thống nhất, hệ thống hóa văn bản, bảo đảm tính đồng bộ và tránh chồng chéo.

Cơ quan này cũng đề xuất Thành phố duy trì các cuộc họp chuyên đề định kỳ về công tác xây dựng pháp luật; nghiên cứu xây dựng phần mềm theo dõi tiến độ ban hành văn bản quy phạm pháp luật để lãnh đạo dễ dàng nắm bắt; đồng thời quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức chuyên trách, chuyên sâu hơn trong lĩnh vực pháp chế.

Về phía Sở Nội vụ TPHCM, đại diện sở chia sẻ, Nghị quyết 66 là bước tiến đặc biệt khi Tổng Bí thư trực tiếp làm Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương, do đó các địa phương cũng cần có Ban chỉ đạo tương ứng để bảo đảm tính thống nhất và đồng bộ. Ngành nội vụ nhìn nhận, đây là cơ hội để Thành phố tiếp tục đột phá về thể chế, nhất là trong công tác phân cấp, phân quyền.

Đại diện Sở Nội vụ TPHCM chia sẻ tại buổi làm việc. Ảnh: MẠNH THẮNG

Cũng theo đại diện sở này, để thực hiện Nghị quyết 66 mang tính đột phá thực chất, Thành phố cần rà soát toàn bộ thủ tục hành chính, thủ tục nào không cần thiết thì đề nghị bãi bỏ, nhất là trong lĩnh vực công chứng, sao y. Chẳng hạn, nhiều loại giấy tờ hiện nay người dân vẫn phải sao y chứng thực, trong khi dữ liệu điện tử hoàn toàn có thể thay thế. Nếu cắt giảm được, sẽ giảm chi phí cho Nhà nước, tiện lợi cho người dân, đồng thời tạo tiền đề cho thể chế pháp luật mang tính mở và đột phá hơn.

Tại cuộc họp, đại diện các sở, ngành đã thảo luận, nhận diện các khó khăn, vướng mắc, đồng thời kiến nghị nhiều giải pháp tháo gỡ “điểm nghẽn” trong công tác xây dựng pháp luật.

Không để tình trạng chậm trễ trong ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Văn Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM, yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 66 với tinh thần trách nhiệm cao nhất.

Đồng chí Nguyễn Văn Thọ nhấn mạnh, TPHCM sau sáp nhập mang vị thế của một siêu đô thị, là đầu tàu phát triển của cả nước, nên công tác xây dựng và thi hành pháp luật càng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Các sở, ngành, địa phương cần chủ động phối hợp với Sở Tư pháp để nghiên cứu, xây dựng và đề xuất các quy chế, cơ chế đặc thù phù hợp cho thành phố. Trong quá trình đó, cần tiếp thu đầy đủ ý kiến góp ý từ cơ quan, đơn vị và người dân, bảo đảm tính đồng bộ, nhất thể hóa giữa ba địa phương sau sáp nhập.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM yêu cầu không để tình trạng chậm trễ hoặc bỏ sót trong tham mưu, ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Người đứng đầu các sở, ban, ngành phải phát huy cao độ trách nhiệm, xem đây là nhiệm vụ then chốt, tuyệt đối không để xảy ra sai sót.

Đồng chí Nguyễn Văn Thọ kết luận buổi làm việc. Ảnh: MẠNH THẮNG

Các sở, ngành phải tiếp cận sớm các vấn đề chuyên môn, chủ động tham mưu cho UBND Thành phố; đồng thời rà soát, hoàn thiện hệ thống chính sách, nhất là những chính sách đặc thù còn khác biệt giữa ba địa phương trước đây.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ pháp chế, giao Sở Tư pháp phối hợp Sở Nội vụ tổng hợp, đánh giá năng lực đội ngũ làm công tác tư pháp tại các sở, ngành, địa phương.

Quan tâm tới điều kiện làm việc và ứng dụng công nghệ, bảo đảm chuyển đổi số hiệu quả trong xây dựng pháp luật. Trước mắt, cần xây dựng trung tâm dữ liệu về hệ thống văn bản quy phạm pháp luật để các đơn vị có thể truy cập, chia sẻ, quản trị thống nhất.

MẠNH THẮNG - CẨM NƯƠNG