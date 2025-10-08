TPHCM: Ra mắt bộ phận tiếp nhận và trả kết quả công an cấp xã

Việc ra mắt bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại công an cấp xã trở thành điểm nhận diện quan trọng của Công an TPHCM trong công tác giải quyết thủ tục hành chính.

Sáng 8-10, Công an TPHCM đã tổ chức lễ ra mắt bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại công an một số phường trên địa bàn thành phố.

Tham dự lễ ra mắt bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Công an phường Thủ Dầu Một có Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Bí thư, Phó Giám đốc Công an Thành phố TPHCM cùng đại diện một số một số phòng nghiệp vụ Công an TPHCM, lãnh đạo phường Thủ Dầu Một.

Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp tham dự lễ ra mắt bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Công an phường Thủ Dầu Một

Để phục vụ Nghị quyết 57, lực lượng công an cấp xã được chú trọng xây dựng và hiện đại hóa không chỉ về mặt nhân sự mà còn về năng lực ứng dụng công nghệ số. Công an xã không đơn thuần chỉ là lực lượng giữ gìn an ninh trật tự cơ sở, mà còn trở thành người bạn đồng hành tin cậy, giúp dân tiếp cận dễ dàng các tiện ích số, thực hiện thủ tục hành chính một cách thuận lợi, nhanh chóng.

Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp nghe giới thiệu quy trình giải quyết thủ tục hành chính, trang thiết bị và đội ngũ trực tiếp phục vụ người dân

Theo Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp, Phó Giám đốc Công an TPHCM, đối với Công an TPHCM, Ban Giám đốc cũng xác định chuyển đổi số là yếu tố quyết định để đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành. Chuyển đổi số từ làm việc thủ công sang môi trường điện tử, nền tảng số và công nghệ tiên tiến. Việc ra mắt, vận hành bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính công an xã lần này không chỉ đơn thuần là xây dựng một phòng làm việc mới mà là sự chuyển mình từ “quản lý hành chính” sang “phục vụ hành chính” với phương châm “Lấy người dân và doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể, là nguồn lực, động lực chính”.

Thiếu tướng cho rằng đây là sự chuyển mình từ “quản lý hành chính” sang “phục vụ hành chính”

Sau lễ ra mắt, Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp và lãnh đạo UBND phường Thủ Dầu Một đã tham quan thực tế bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Lãnh đạo Công an TPHCM cũng được giới thiệu quy trình giải quyết thủ tục hành chính, trang thiết bị và đội ngũ trực tiếp phục vụ người dân.

Ra mắt bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Công an phường Lái Thiêu

Sáng cùng ngày, Công an TPHCM đã tổ chức lễ ra mắt bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Công an phường Lái Thiêu với phương châm “Hiện đại – Thẩm mỹ - Khang trang – Tiện nghi – Vì nhân dân phục vụ.

Cắt băng khánh thành bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Công an phường Lái Thiêu

Khu vực tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính Công an phường Lái Thiêu có diện tích khoảng 66m2, được đầu tư từ dự án mở rộng cải tạo Công an TP. Thuận An trước đây. Vì vậy, về cơ bản đã đảm bảo, chỉ tiến hành cải tạo và lắp đặt một số hạng mục cần thiết.

Tham quan thực tế bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Nhìn chung, việc cải tạo, sửa chữa và mua sắm các trang thiết bị nêu trên cơ bản đáp ứng yêu cầu về cơ sở vật chất làm việc của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính công an phường. Người dân bày tỏ sự đồng tình, phấn khởi trong ngày đầu tiên vận hành bộ phận này.

Chủ tịch UBND phường Lái Thiêu hỏi han tình hình giải quyết thủ tục hành chính của người dân

Đại diện Công an phường Lái Thiêu cho biết, việc ra mắt bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại công an xã, trở thành điểm nhận diện quan trọng của Công an TPHCM trong công tác giải quyết thủ tục hành chính.

TÂM TRANG