Đồng Tháp tăng cường tuần tra, ngăn chặn săn bắt trái phép chim hoang dã

Trước tình trạng các loài chim hoang dã và chim di cư bị đe dọa nghiêm trọng bởi nạn săn bắt bằng bẫy lưới, loa dẫn dụ và đạn chì, tỉnh Đồng Tháp đang triển khai đợt cao điểm ra quân quyết liệt nhằm bảo vệ hệ sinh thái đất ngập nước.

Ngành chức năng tỉnh Đồng Tháp tuần tra thu hồi loa phát ra âm thanh dẫn dụ chim. Ảnh: CTV

Tại các khu vực trọng điểm như Vườn Quốc gia Tràm Chim, rừng tràm Gáo Giồng và các khu bảo tồn, lực lượng công an, kiểm lâm phối hợp cùng chính quyền địa phương tổ chức tuần tra xuyên đêm. Các tổ công tác tập trung tháo gỡ bẫy, thu hồi loa phát âm thanh dẫn dụ chim và kịp thời giải cứu nhiều cá thể chim dính bẫy, trả lại môi trường sống an toàn cho các loài chim hoang dã.

Ông Lê Thành Được, Kiểm lâm viên Hạt Kiểm lâm Khu vực 1 (Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đồng Tháp) cho biết, việc tuần tra được thực hiện liên tục, đặc biệt vào ban đêm, tại các khu vực vành đai và đồng ruộng, các tổ công tác không ngại khó khăn, quyết tâm tuần tra nhằm phát hiện, ngăn chặn hành vi săn bắt bất hợp pháp.

Các tổ công tác tuần tra bảo vệ chim hoang dã tỉnh Đồng Tháp làm việc xuyên ngày đêm

Để tạo chuyển biến mạnh mẽ, UBND tỉnh Đồng Tháp yêu cầu các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền: Không săn bắt - Không tiêu thụ - Bảo vệ động vật hoang dã, chim di cư. Song song đó, ngành chức năng triển khai rà soát toàn diện tại các chợ truyền thống, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống; yêu cầu 100% các cơ sở này phải ký cam kết không nuôi nhốt, giết mổ và tiêu thụ động vật hoang dã trái pháp luật.

Ngoài ra, ngành chức năng tỉnh Đồng Tháp còn đẩy mạnh giám sát trên không gian mạng, tập trung vào các nền tảng mạng xã hội nhằm phát hiện, xử lý kịp thời các giao dịch mua bán chim hoang dã trái phép.

Đợt cao điểm này không chỉ nhằm xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm mà còn là nỗ lực của tỉnh Đồng Tháp trong việc huy động sức mạnh cộng đồng tham gia bảo tồn đa dạng sinh học; quyết tâm giữ gìn cân bằng tự nhiên, bảo vệ môi trường sinh thái bền vững, góp phần ngăn chặn nguy cơ tận diệt các loài chim hoang dã và chim di cư trên địa bàn.

NGỌC PHÚC