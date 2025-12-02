Xã hội

Giao thông

Hà Nội: “Chốt” hạn trước ngày 15-12 hoàn tất giải phóng mặt bằng đường Vành đai 1

SGGPO

Thành ủy Hà Nội vừa ban hành thông báo kết luận của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc tại cuộc họp với Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy các phường Láng, Giảng Võ và Ô Chợ Dừa, liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu – Voi Phục.

Theo đó, Bí thư Thành ủy yêu cầu các địa phương liên quan hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng trước ngày 15-12-2025, và phấn đấu thông tuyến trước ngày 15-1-2026.

222.jpg
Việc giải phóng mặt bằng để thực hiện Dự án xây dựng đường Vành đai 1 của Hà Nội đã chậm nhiều năm

Dự án Vành đai 1 là công trình trọng điểm của Thủ đô, có chiều dài hơn 2,2km, được phê duyệt từ tháng 12-2017, với mục tiêu giảm áp lực giao thông nội đô và thúc đẩy phát triển đô thị khu vực trung tâm. Tuy nhiên, do nhiều vướng mắc, đặc biệt là trong công tác GPMB, dự án đã chậm tiến độ nhiều năm.

Thành ủy Hà Nội yêu cầu các sở, ngành theo chức năng chủ động hỗ trợ chính quyền địa phương tháo gỡ "5 điểm nghẽn" hiện nay của thành phố: ùn tắc giao thông, úng ngập, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm và trật tự đô thị. Đồng thời, UBND TP Hà Nội cần căn cứ ý kiến chỉ đạo để xây dựng kế hoạch khắc phục tồn tại tại các dự án giao thông trọng điểm khác như Vành đai 2 và Vành đai 2,5.

22.jpg
Cơ quan chức năng tiến hành rào tôn tại những khu vực người dân chưa chịu bàn giao mặt bằng

Hiện tại, chính quyền các phường Ô Chợ Dừa, Láng, Giảng Võ đang tăng cường vận động, tuyên truyền để các hộ dân thuộc diện giải tỏa nhận tiền đền bù và bàn giao mặt bằng theo quy định. Đối với các trường hợp cố tình không chấp hành, các biện pháp hành chính mạnh đã bắt đầu được áp dụng như: ngừng cấp điện, nước; rào tôn trước mặt tiền nhằm đảm bảo tiến độ đề ra.

Tin liên quan
MINH KHANG

Từ khóa

Đường Vành đai 1 Voi Phục Tháng 12-2017 Hoàng Cầu Thành ủy Hà Nội Úng ngập Đường Vành đai 2 Giải phóng mặt bằng Ô Chợ Dừa Dự án đầu tư xây dựng

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn