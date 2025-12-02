Hà Nội: “Chốt” hạn trước ngày 15-12 hoàn tất giải phóng mặt bằng đường Vành đai 1

Thành ủy Hà Nội vừa ban hành thông báo kết luận của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc tại cuộc họp với Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy các phường Láng, Giảng Võ và Ô Chợ Dừa, liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu – Voi Phục.

Theo đó, Bí thư Thành ủy yêu cầu các địa phương liên quan hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng trước ngày 15-12-2025, và phấn đấu thông tuyến trước ngày 15-1-2026.

Việc giải phóng mặt bằng để thực hiện Dự án xây dựng đường Vành đai 1 của Hà Nội đã chậm nhiều năm

Dự án Vành đai 1 là công trình trọng điểm của Thủ đô, có chiều dài hơn 2,2km, được phê duyệt từ tháng 12-2017, với mục tiêu giảm áp lực giao thông nội đô và thúc đẩy phát triển đô thị khu vực trung tâm. Tuy nhiên, do nhiều vướng mắc, đặc biệt là trong công tác GPMB, dự án đã chậm tiến độ nhiều năm.

Thành ủy Hà Nội yêu cầu các sở, ngành theo chức năng chủ động hỗ trợ chính quyền địa phương tháo gỡ "5 điểm nghẽn" hiện nay của thành phố: ùn tắc giao thông, úng ngập, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm và trật tự đô thị. Đồng thời, UBND TP Hà Nội cần căn cứ ý kiến chỉ đạo để xây dựng kế hoạch khắc phục tồn tại tại các dự án giao thông trọng điểm khác như Vành đai 2 và Vành đai 2,5.

Cơ quan chức năng tiến hành rào tôn tại những khu vực người dân chưa chịu bàn giao mặt bằng

Hiện tại, chính quyền các phường Ô Chợ Dừa, Láng, Giảng Võ đang tăng cường vận động, tuyên truyền để các hộ dân thuộc diện giải tỏa nhận tiền đền bù và bàn giao mặt bằng theo quy định. Đối với các trường hợp cố tình không chấp hành, các biện pháp hành chính mạnh đã bắt đầu được áp dụng như: ngừng cấp điện, nước; rào tôn trước mặt tiền nhằm đảm bảo tiến độ đề ra.

MINH KHANG