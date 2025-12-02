Hà Nội: “Chốt” hạn trước ngày 15-12 hoàn tất giải phóng mặt bằng đường Vành đai 1

Theo đó, Bí thư Thành ủy yêu cầu các địa phương liên quan hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng trước ngày 15-12-2025, và phấn đấu thông tuyến trước ngày 15-1-2026.
Dự án Vành đai 1 là công trình trọng điểm của Thủ đô, có chiều dài hơn 2,2km, được phê duyệt từ tháng 12-2017, với mục tiêu giảm áp lực giao thông nội đô và thúc đẩy phát triển đô thị khu vực trung tâm. Tuy nhiên, do nhiều vướng mắc, đặc biệt là trong công tác GPMB, dự án đã chậm tiến độ nhiều năm.
Thành ủy Hà Nội yêu cầu các sở, ngành theo chức năng chủ động hỗ trợ chính quyền địa phương tháo gỡ "5 điểm nghẽn" hiện nay của thành phố: ùn tắc giao thông, úng ngập, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm và trật tự đô thị. Đồng thời, UBND TP Hà Nội cần căn cứ ý kiến chỉ đạo để xây dựng kế hoạch khắc phục tồn tại tại các dự án giao thông trọng điểm khác như Vành đai 2 và Vành đai 2,5.
Hiện tại, chính quyền các phường Ô Chợ Dừa, Láng, Giảng Võ đang tăng cường vận động, tuyên truyền để các hộ dân thuộc diện giải tỏa nhận tiền đền bù và bàn giao mặt bằng theo quy định. Đối với các trường hợp cố tình không chấp hành, các biện pháp hành chính mạnh đã bắt đầu được áp dụng như: ngừng cấp điện, nước; rào tôn trước mặt tiền nhằm đảm bảo tiến độ đề ra.