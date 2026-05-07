Không để kiểm nghiệm chậm cản trở xuất khẩu sầu riêng

Trước tình trạng sầu riêng rớt giá, tiến độ kiểm nghiệm chậm và hạn chế, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các địa phương kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các cơ sở kiểm nghiệm có hành vi gây khó khăn, chậm trễ hoặc thực hiện không đầy đủ nhiệm vụ theo quy định.

Một vựa thu mua sầu riêng tại huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Ảnh: NGỌC PHÚC

Sáng 7-5, Văn phòng Bộ Nông nghiệp và Môi trường thông tin, Thứ trưởng Võ Văn Hưng vừa ký văn bản gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố; các cục chuyên ngành và các cơ sở kiểm nghiệm nông sản về việc tháo gỡ khó khăn trong kiểm nghiệm, nhằm thúc đẩy xuất khẩu sầu riêng và nông sản.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, thời gian qua, hoạt động xuất khẩu sầu riêng và một số nông sản chủ lực gặp khó khăn, đặc biệt do ách tắc trong khâu kiểm nghiệm, truy xuất nguồn gốc và đáp ứng tiêu chuẩn của thị trường nhập khẩu. Tình trạng này ảnh hưởng trực tiếp đến tiêu thụ sản phẩm, thu nhập của người dân và hoạt động của doanh nghiệp.

Bộ đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo các sở, ngành, địa phương rà soát, chủ động làm việc với doanh nghiệp, hợp tác xã để hỗ trợ tiêu thụ, kết nối thị trường; tháo gỡ vướng mắc trong tổ chức sản xuất, thu hoạch, sơ chế, đóng gói và lưu thông nông sản.

Đồng thời, các địa phương cần tăng cường quản lý vùng trồng, cơ sở đóng gói, bảo đảm tuân thủ quy định về mã số vùng trồng, truy xuất nguồn gốc và an toàn thực phẩm theo yêu cầu của thị trường nhập khẩu.

Các địa phương cũng được yêu cầu chỉ đạo cơ sở kiểm nghiệm tăng cường năng lực, nhân lực, trang thiết bị, đẩy nhanh tiến độ kiểm nghiệm sầu riêng và nông sản, không để ùn tắc kéo dài. Trường hợp phát hiện cơ sở kiểm nghiệm gây khó khăn, chậm trễ hoặc thực hiện không đầy đủ nhiệm vụ phải xử lý nghiêm theo quy định.

Đối với các cơ sở kiểm nghiệm nông sản, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị tập trung tối đa nguồn lực, bố trí làm việc linh hoạt, kể cả ngoài giờ khi cần thiết; công khai quy trình, thời gian, chi phí kiểm nghiệm; không để phát sinh tiêu cực, nhũng nhiễu hoặc từ chối kiểm nghiệm không có lý do chính đáng.

Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật được giao làm việc với Tổng cục Hải quan Trung Quốc, đề nghị công nhận bổ sung các phòng kiểm nghiệm mới, xem xét công nhận lại các phòng kiểm nghiệm bị đình chỉ đã khắc phục và công khai danh sách phòng kiểm nghiệm được chấp thuận hoặc tạm đình chỉ.

Cục này cũng phải rà soát, cảnh báo vùng trồng có nguy cơ ô nhiễm Cadimi cao; hướng dẫn biện pháp canh tác giảm thiểu nguy cơ; hoàn thiện quy định quản lý vùng trồng, quy trình canh tác, kiểm dịch thực vật xuất khẩu; tăng cường đàm phán xuất khẩu chính ngạch và thiết lập cơ chế phản ứng nhanh khi có vấn đề phát sinh.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường giao Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường hỗ trợ địa phương tháo gỡ khó khăn trong thủ tục chỉ định cơ sở kiểm nghiệm; rà soát, hoàn thiện quy định kiểm soát an toàn thực phẩm đối với nông lâm thủy sản, đáp ứng yêu cầu nước nhập khẩu.

Theo văn bản, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm trực tiếp trước Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường về kết quả triển khai.

PHÚC VĂN