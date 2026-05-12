Sầu riêng trồng ở Phú Quốc hút khách, giá cao vì chất lượng

Những ngày này, tại đặc khu Phú Quốc (An Giang), nhiều vườn sầu riêng trên đảo bắt đầu chín, chủ vườn thu hoạch với tâm trạng phấn khởi do bán được giá cao.

Sầu riêng trồng ở Phú Quốc, An Giang hiện có giá bán cao hơn nhiều nơi khác trong vùng ĐBSCL



Anh Lâm Quang Minh, chủ vườn sầu riêng ở khu vực Cửa Cạn (đặc khu Phú Quốc) cho biết, sầu riêng trồng trên đảo hiện được thương lái và du khách mua với giá khoảng 120.000 – 130.000 đồng/kg, cao gấp 3 lần so với các địa phương khác ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Giá cao nhưng các chủ vườn không đủ hàng để bán.

“Đặc điểm thổ nhưỡng ở đây là đất đỏ pha cát nên cây sầu riêng cho trái rất ngon. Hầu hết các vườn sầu riêng trên đảo đều được trồng theo hướng hữu cơ, ít phân thuốc nên du khách, đặc biệt là khách quốc tế rất thích. Họ đến tham quan, mua sầu riêng chín cây thưởng thức, có người gom mua cả trăm kg về làm quà biếu”, anh Minh cho hay.

Du khách thích thú khi tham quan một vườn sầu riêng ở khu vực Cửa Cạn, đặc khu Phú Quốc, An Giang



Chị Đặng Thị Minh, nhà ở phường An Lạc, TPHCM chia sẻ: “Tôi và gia đình vừa đi du lịch ở Phú Quốc và được thưởng thức sầu riêng trồng ở đây. Vị sầu riêng trồng trên đảo rất lạ, ngọt thanh, cơm vàng óng, dẻo và béo hơn so với các vùng khác”.

Sản xuất theo hướng hữu cơ, ít phân thuốc nhưng các vườn sầu riêng trồng trên đảo Phú Quốc đều cho năng suất cao

Theo Sở NN-MT tỉnh An Giang, tại đặc khu Phú Quốc, tổng diện tích trồng sầu riêng khoảng 40ha. Những năm qua, diện tích trồng sầu riêng trên đảo tăng lên. Trái sầu riêng trồng trên đảo ngon nên vào vụ thu hoạch, nhà vườn bán rất nhanh, giá cũng rất cao. Dù vậy, ngành nông nghiệp địa phương vẫn đang kiểm soát, theo dõi kỹ việc mở rộng vùng trồng sầu riêng trên đảo, không để trồng ồ ạt, tránh tình trạng cung vượt cầu; đặc biệt, sở cũng phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương kiểm soát kỹ quá trình sản xuất, đảm bảo đạt chất lượng trái sầu riêng. Hiện tỉnh cũng đang định hướng sản xuất sầu riêng Phú Quốc như một loại trái cây đặc sản ở đảo, kết hợp phát triển du lịch.

Tâm Chí